Evo kako ćete obrisati ili isključiti aplikacije na Samsungovom smartfonu Galaxy

Previše instaliranih aplikacija može dovesti do problema u radu pametnog telefona. Pokazat ćemo vam kako možete obrisati one koje su višak i isključiti one koje ne možete obrisati

Općenito govoreći, jedine aplikacije koje ne možete obrisati su pojedine predinstalirane aplikacije koje su dio operativnog sustava Android. Veliki broj njih možete isključiti, odnosno ukloniti ih s popisa aplikacija i spriječiti ih u korištenju resursa vašeg smartfona. Evo uputa kako ćete to učiniti.

