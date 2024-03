Europska komisija kršila zakone EU-a o zaštiti podataka

Problem predstavlja i nedostatak jasnoće i preciznosti u tekstu ugovora za proizvod te to što se ne primjenjuju se nikakve tehničke mjere zaštite kako bi se osiguralo da se podaci koriste samo za pružanje i održavanje usluge.

Komisija mora do 9. prosinca uskladiti svoje korištenje Microsofta 365 s europskim pravilima ili naći alternativno rješenje.

Komisija uz to mora osigurati da se svi prijenosi u države koje nisu članice Unije bez odluke o primjerenosti odvijaju 'isključivo na način koji će omogućiti izvršavanje zadataka u nadležnosti kontrolora'.

Rok za to također je 9. prosinca. Naloženo je i mapiranje prijenosa podataka , kako bi se utvrdilo koji se osobni podaci prenose kojim primateljima u kojim trećim državama, u koje svrhe i pod kojim zaštitnim mjerama, uključujući daljnje prijenose.

Uz to, nije pružila dovoljno jasne dokumentirane upute Microsoftu u vezi s obradom uspjela osigurati da je njegova obrada ograničena uputama uspjela procijeniti usklađenost Microsoftove daljnje obrade sa svrhom koja je prvobitno navedena za prikupljanje.

Porozna tehnička infrastruktura

Tijekom posljednjih nekoliko godina Microsoft je odgovorio na povećani pritisak regulatornih tijela unije fokusiranjem na lokalizaciju podataka usmjerenih na regionalne klijente u oblaku, u infrastrukturi označeno kao 'EU podatkovna granica za Microsoftov oblak'.

Međutim, tehnička infrastruktura još nije postavljena u potpunosti. A i kad dovrše taj posao krajem ove godine, bit će porozna jer će pojedini skupovi podataka ostati dostupni izvan Unije.

Komisija je potvrdila primitak odluke EDPB-a i rekla da će morati detaljno analizirati obrazloženje prije donošenja bilo kakve odluke o tome kako postupiti. Najavila je da će nastaviti u potpunosti surađivati s EDPS-om i kako joj je zaštita podataka glavni prioritet.

Ipak, upozorili su kako će 'poštivanje odluke EDPS-a nažalost vjerojatno potkopati trenutnu visoku razinu mobilnih i integriranih IT usluga'. To se odnosi ne samo na Microsoft, već potencijalno i na druge komercijalne IT usluge, piše Tech Crunch.