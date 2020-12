Emotikoni, Google Maps, audio knjige... Google priprema osvježenja koja će vas definitivno oduševiti

Google je napravio veliku najavu nadolazećih značajki koje stižu u njihov popularni mobilni sustav. Pobrojali smo pet najboljih

Google će Mapsima dodati novu karticu Go koja korisnicima omogućava brzu navigaciju na omiljena mjesta bez ubacivanja adresa. Ako označite, na primjer, radno mjesto ili školu, Go će vam pokazati smijer, upozoriti vas na zastoje i procijeniti vrijeme dolaska. Također možete izabrati omiljenu rutu kako biste vidjeli kada se najviše isplati krenuti. Google predlaže označavanje javnog i prvatnog prijevoza za istu destinaciju kako biste saznali koja je metoda brža. Go kartica dolazi na Android i iOS tijekom idućih nekoliko tjedana.

