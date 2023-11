Musk komentirao optužbe za antisemitizam i Altmana pa opsovao oglašivače

'Ne želim da se reklamiraju na X-u', poručio je Musk oglašivačima na DealBook Summitu u New Yorku. 'Ako me netko namjerava ucjenjivati ​​reklamom ili novcem, nek' se *ebe', poručio je Musk. 'Je li to jasno? Hej, Bobe, ako si u publici - tako se osjećam', dodao je, misleći na Boba Igera, izvršnog direktora Disneyja koji je ranije govorio na samitu.

Posljednjih tjedana Musk je promovirao i povremeno podržavao ono što je Bijela kuća nazvala 'antisemitskim i rasističkim govorom mržnje' na X-u, bivšem Twitteru, platformi društvenih medija koju posjeduje i vodi kao tehnički direktor. Nadzorno tijelo Media Matters otkrilo je ranije da su oglasi IBM-a, Applea i drugih postavljeni uz sadržaj koji promovira Adolfa Hitlera i nacističku stranku.

Zbog Muskovih kontroverznih objava na X-u, veliki oglašivači - Disney, Apple, Paramount, NBCUniversal, Comcast, Lionsgate i Warner Bros. Discovery - obustavili su oglašavanje na toj društvenoj mreži te potaknuli i druge utjecajne korisnike da napuste platformu, među njima gradonačelnicu Pariza Anne Hidalgo.

Musk je također implicirao da će njegovi fanovi bojkotirati te oglašivače na isti način. 'Cijeli svijet će znati da su ti oglašivači ubili tvrtku i mi ćemo to vrlo detaljno dokumentirati', zaprijetio je. Novinaru Andrewu Rossu Sorkinu rekao je i da 'nema problema s time da ga mrze'.