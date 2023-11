Nakon što se susreo s izraelskim premijerom, Hamas želi da Musk dođe i u Gazu

Muskovo pojavljivanje u ponedjeljak s izraelskim premijerom u Kfar Azi - kibucu tri kilometara udaljenom od granice s Gazom, u kojem su Hamasovi napadači ubili više od 50 ljudi - također je izazvalo kritike Izraelaca. Dana 15. studenoga izvršni direktor Tesle i vlasnik X-a (bivši Twitter) retvitao je objavu u kojoj se Židove optužuje za 'mržnju prema bijelcima', a sljedeći dan i objavu u kojoj piše: 'Svatko smije biti ponosan na svoju rasu, osim bijelaca.'

Retvitovi nisu spomenuti tijekom Muskova posjeta Izraelu, no on se složio s Netanyahuovim prikazom rata protiv Hamasa. 'Oni koji namjeravaju ubijati moraju biti neutralizirani. Mora prestati propaganda koja obučava ljude da postanu ubojice. A onda treba učiniti Gazu prosperitetnom. I ako se to dogodi, mislim da će to biti dobra budućnost', ustvrdio je Musk.

Netanyahu je poručio da treba uništiti Hamas jer je to preduvjet za mir, na što je Musk ustvrdio da 'nema izbora' te da bi i on sam volio pomoći.

Ranije se Netanyahu susreo s Muskom u Kaliforniji 18. rujna. Ondje ga je izraelski premijer pozvao da pronađe ravnotežu između zaštite slobode izražavanja i borbe protiv govora mržnje nakon kontroverznih antisemitskih objava na X-u.