Elegantni Android skrojen za fotografije: Isprobali smo Honor 200 Pro

U suradnji s poznatom fotoagencijom Harcourt, čiji dobar portret zna koštati vrtoglavih 2000 eura, kineski je proizvođač stvorio telefon koji, pored jako dobre fotografije, obećava iznimne portrete. Za njih, doduše, nije potrebna samo dobra kamera, već i dobro osvjetljenje, no umjesto da se zamaramo tim nebitnostima, recimo nešto o značajkama.

Jedini prigovor kameri kojeg smo se uspjeli sjetiti zapravo leži u snimanju pod intenzivnim osvjetljenjem, gdje smo primijetili zagušenu gradaciju među tonovima istih boja, no ako vam je stalo samo do kontrastnih fotki i ne brinete se o svakom detaljčiću, postoje objektivne šanse da taj zaostatak baš i neće igrati neku kolosalnu ulogu.

Telefon pokreće Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 , procesor koji možda nije najbolje što proizvođač može ponuditi, no unatoč tome dobro radi uz podnošljivo zagrijavanje - čak i u najzahtjevnijim igrama. Glavni adut, doduše, nalazi mu se u kamerama.

Memorija i baterija

Što se zapremnine tiče, telefon dolazi s nekoliko opcija: 256 GB i 12 GB RAM-a, 512 GB i 12 GB RAM-a, 512 GB i 16 GB RAM-a te 1 TB i 16 GB RAM-a, bez mogućnosti dodavanja prostora SD karticom i bez opcije za eSIM. Dolazi sa Si/C baterijom od 5200 mAh koja se uz (neuključeni) punjač od 100 W od nule do stotke puni oko 45 minuta. Također se može puniti bežično snagom do 66 W, a može puniti i druge uređaje snagom od 5 W putem žice ili bežično. Tijekom testiranja je uz malo intenzivnije korištenje između dva punjenja izdržao otprilike dan do dan i pol. Sve ovo zaokruženo je certifikatom IP65, koji jamči otpornost na prašinu i blagu razinu vlage.

Razlozi za preporuku?

Honor 200 Pro je za predloženu startnu cijenu od oko 800 eura solidan Android srednje kategorije. Odlikuju ga lijep dizajn, kvalitetna fotografija, solidan OS i dobre performanse, a to je, što je proizvođač na koncu i obećao, posve dovoljno ljubiteljima Androida koji nisu spremni trošiti novac na višu klasu, a i dalje od telefona traže pristojne performanse, Googleov paket i vrlo solidnu kameru.