Samsung Roadshow započeo svoje AI putovanje!

Ovaj paviljon namijenjen je svima koji traže posebna ljetna iskustva koja će ih inspirirati i potaknuti na kreativnost potpomognutu umjetnom inteligencijom. Fokusiran na Galaxy S24 seriju i Z seriju preklopnih uređaja, pruža mogućnost istraživanja novih tehnoloških inovacija koje se mogu koristit na zabavan i originalan način. Tako 'Wave Thrill' dio paviljona poziva posjetitelje da se prepuste avanturi windsurfanja s novom Galaxy S24 serijom, omogućujući im da uz Instant SLOW-MO uhvate nezaboravne trenutke i stvore zanimljive usporene snimke. Kroz 'Discover Majestic' segment, posjetitelji će imati priliku istražiti svijet životinja koristeći AI značajke Circle to Search with Google i Photo Assist koje će dodatno probuditi njihovu znatiželju i kreativnost. 'Selfie Extreme' zona omogućuje iskazivanje vlastite osobnosti i kreativnosti kroz selfije, koristeći Galaxy AI Photo Assist za uređivanje sadržaja snimljenih ispred poželjnih ljetnih vizuala, uz tu i tamo kojeg flaminga ili papigu.

Posjetite Samsung Roadshow u Osijeku od 30. svibnja do 2. lipnja, Biogradu na moru od 6. do 9. lipnja, Zagrebu od 12. do 16. lipnja te u Zadru od 4. do 7. srpnja. Očekuje vas dobra zabava, kao i brojne pogodnosti i pokloni!

Više o Samsung Roadshow mobilnom paviljonu i aktualnoj ponudi Samsung uređaja pogledajte na linku.