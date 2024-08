Dvoje astronauta zaglavilo u svemiru, a problema je nekoliko: Evo što sve dosad znamo

Njih dvoje u lipnju su otputovali na problematičnom Boeingovom Starlineru. Trebali su ostati osam dana na testnoj misiji, no svemirska letjelica – koja je već prije lansiranja bila suočena s kašnjenjima i problemima – naišla je na nove poteškoće tijekom leta, zbog čega su inženjeri odgodili misiju, piše Independent.

Zašto su astronauti zaglavljeni?

Sve se svodi na pitanje o sigurnosti Boeingovog Starlinera pri povratku na Zemlju. Astronauti su se trebali vratiti nakon osam dana, ali zbog sigurnosnih zabrinutosti povratak je više puta odgađan, i sada su tamo već više od dva mjeseca. Ako bi se vraćali Starlinerom, letjelicu moraju najprije popraviti.

NASA naglašava da astronauti nisu strogo zaglavljeni – ako to bude neophodno, mogli bi se vratiti kući.

Koji su problemi sa Starlinerom?

Nakon lansiranja iz svemirskog centra Cape Canaveral na Floridi, letjelica se uspjela spojiti s postajom tek u drugom pokušaju zbog problema s motorom. Inženjeri su također zabrinuti zbog curenja helija koje je letjelica pretrpjela.

Boeing je testirao svemirsku letjelicu daljinski kako bi pokušao pronaći rješenja za probleme, nadajući se da će uvjeriti NASA-u da može sigurno vratiti njihove astronaute kući. Međutim, to testiranje je otkrilo još više problema, zbog čega je NASA izjavila da je povratak upitan.

Kako će se astronauti vratiti kući?

Boeing se još uvijek nada da će se zabrinutosti oko Starlinera riješiti. NASA je jasno dala do znanja da još uvijek surađuje s tvrtkom 'na procjeni spremnosti letjelice, i još uvijek nisu donesene odluke o povratku Starlinera.' Ta odluka možda neće biti donesena sve do kolovoza. Ako to bude u korist Boeinga, astronauti će se vratiti kako je planirano, iako po drugačijem rasporedu.

Međutim, ako to ne bude sigurna opcija, tada će se dva astronauta vratiti letom SpaceX-a s četveročlanom posadom koja kreće u misiju krajem rujna. Trenutno je planirano da prevozi četvero astronauta, ali ako bude potrebno, dvojica će ostati, a ta će mjesta zauzeti testna posada Starlinera. Taj tim bi se trebao vratiti u veljači. Tako bi se dva testna pilota vratila s njima početkom sljedeće godine.

Je li to problem?

Većina trenutnih zabrinutosti odnosi se na sigurnost Starlinera ako ostane toliko dugo u svemiru, ali i strah da bi ostao bez resursa ako se previše odgodi. Starliner je projektiran za 90-dnevni boravak, a na svemirskoj postaji je već 63 dana, tako da vrijeme istječe.

NASA je u međuvremenu uspjela poslati dodatne zalihe kako bi osigurala da astronauti budu udobno smješteni i da im ničega ne manjka. Ovaj tjedan, SpaceX-ova raketa prevezla je kapsulu sa zalihama koju je izradio Northrop Grumman, a koja je sadržavala hranu i zalihe, uključujući više hrane i odjeće za Butcha i Sina koji su ondje zaglavljeni.

Svemirska postaja može služiti kao dom dugo vremena – NASA-in astronaut Frank Rubio drži rekord od 371 dana, što je puno dulje nego što će posada Starlinera morati ostati – i čini se da su dužnosnici svemirske agencije uvjereni da će dulji boravak biti siguran.

Što će se dogoditi sa Starlinerom ako se astronauti vrate na drugi način?

Boeing je izjavio da će, ako astronauti moraju kući drugim letom, 'poduzeti potrebne radnje kako bi konfigurirao Starliner za povratak bez posade'. To će uključivati reprogramiranje softvera kako bi Starliner mogao sam vratiti na Zemlju bez posade.

To će vjerojatno značiti da će barem većina letjelice izgorjeti prilikom ulaska u Zemljinu atmosferu. To je i prije bio plan, i jedan je od razloga kašnjenja: inženjeri žele imati više vremena s netaknutom letjelicom kako bi bolje razumjeli što je moglo poći po zlu.

Je li to utjecalo na druge misije?

Da, već je utjecalo. Još jedan tim od četiri astronauta trebao je krenuti ovog mjeseca, ali će umjesto toga krenuti sljedećeg, objavila je NASA ovog tjedna. Na svemirskoj postaji postoje samo dvije priključne luke za američke kapsule, i obje su trenutno zauzete, s obzirom na to da je Starliner tamo duže nego što se očekivalo.

Također znači da će SpaceX-ova posada od četiri astronauta, koja je stigla u ožujku, ostati dulje nego što su planirali.