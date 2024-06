Dubravko Babić bio je student fizičara Herberta Kroemera: Evo što je otkrio o nobelovcu

Herbert Kroemer (Krömer) rođen je u radničkoj obitelji 25. kolovoza 1928. u Weimaru u Njemačkoj (Weimarska Republika). Otac mu je bio službenik, a majka domaćica – oboje bez visoke naobrazbe. Nakon što je 1947. godine završio Gimnaziju „Friedrich Schiller“ u Weimaru, studij fizike upisuje na Sveučilištu „Friedrich Schiller“ u Jeni - tada dijelu Njemačke Demokratske Republike (DDR)

Tamo ga u svijet kvantne mehanike uvodi Friedrich Hermann Hund, nevjerojatno talentiran kvantni fizičar koji je doktorirao kod Maxa Borna i radio s velikanima kvantne teorije kao što su Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Niels Bohr te Werner Heisenberg, a svoj doprinos ostavio je u razumijevanju struktura molekula, elektronskih konfiguracija atoma (Hundovo pravilo), kvantnog tuneliranja (fenomena do kojeg je prvi teorijski došao). Inspirativni Hund je mladom Kroemeru u drugom semestru predavao termodinamiku. Hund je na predavanjima tvrdio da je prirodan put u kvantnu mehaniku preko termodinamike, a ne spektroskopije, a Kroemer će kasnije priznati da godinama nije prihvaćao tu tezu, sve dok nije pročitao Einsteinove originalne radove i uvjerio se da je zaista tako. Studiranje u Jeni uskoro je postalo neizdrživo zbog političke represije u DDR-u. Kroemer je svjedočio kako bi svaki tjedan netko od njegovih kolega jednostavno nestao, te se nije znalo “je li pobjegao na Zapad, ili je završio u nekoj od istočnonjemačkih verzija Gulaga, kao što su rudnici uranija na granici s Češkom.” Dok je za vrijeme Berlinske blokade bio na praksi u Siemensu u Berlinu, kao i mnogi Nijemci koji nisu mogli živjeti pod komunističkom diktaturom iskoristio je priliku za bijeg u Zapadnu Njemačku te se sakrio u prazan avion koji se vraćao u zapadni Berlin i nastavio studij na Sveučilištu u Göttingenu, gdje je 1952. doktorirao teorijsku fiziku (poluvodička fizika) kod Richarda Beckera. Becker je također priča za sebe, možda i jedinstvena: nakon što je 1909. godine na Sveučilištu u Freiburgu doktorirao zoologiju kod Augusta Weismanna, jednog od najutjecajnijih evolucijskih biologa, inspiriran predavanjem slavnog fizičara Arnolda Sommerfelda na Sveučilištu „Ludwig Maximilian“ u Münchenu uhvatio se teorijske fizike pritom slušajući Einsteinova i Bornova predavanja, a jedno je vrijeme radio i kao asistent Fritzu Haberu. Naposljetku je 1922. godine doktorirao na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu pod mentorstvom Maxa Plancka. Nakon doktorata Kroemer se zapošljava u Središnjem uredu za telekomunikacijske tehnologije Njemačke pošte, na poziciji koju sam naziva „primijenjeni teoretičar“. Godine 1954. seli u SAD gdje prvo radi na raznim istraživačkim pozicijama na Sveučilištu Princeton i u Palo Altu. Od 1968. predaje fiziku na Sveučilištu Colorado, a 1976. premjestio se na Sveučilište u Kaliforniji u Santi Barbari.

U ožujku ove godine, prof. dr. sc. Dubravko Babić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji je magistrirao kod Kroemera 1985. godine na temu poluvodičkih heterostruktura, šalje nam poruku 'Društvo, moj mentor je prestao istraživati!' prenoseći nam informaciju da nas je Herbert Kroemer napustio u 95-oj godini. Profesor Babić ispričat će kakav je kao osoba bio Herbert Kroemer na predavanju ‘Kako sam diplomirao kod nobelovca Herberta Kroemera’ koje će se održati u utorak, 4. lipnja, na FER-u u dvorani B3 s početkom u 17 sati. Kao pripremu za predavanje pitali smo profesora da nam kroz kratki intervju predstavi svog mentora. Stoga se pripremite na informacije koje nećete naći na Wikipediji i sličnim medijima: Profesore Babiću, možete li nam pojasniti Kroemerov doprinos fizici? Kroemer se već pedesetih godina prošloga stoljeća počeo baviti poluvodičkim heterospojevima: slojevitim strukturama različitih poluvodiča međusobno spojenih u jedan kontinuirani kristal. Kombiniranje više složenih poluvodiča u jedan elektronički ili optoelektronički element daje novu dimenziju u dizajnu funkcionalnosti ili performansi. S jednim poluvodičem kao što je silicij bilo je moguće izraditi elektroničke komponente za računala i niskofrekventne komunikacijske komponente, ali mi danas ne možemo bez složenih poluvodiča kao što su galijev arsenid, indijev fosfid, galijev nitrid, i heterostruktura sa spomenutim poluvodičima koje su u pozadini poluvodičkih lasera, svjetlosnih dioda i mikrovalne elektronike. Herbert Kroemer je napravio temeljni doprinos time što je predložio niz promjena u elektroničkim i optičkim elementima korištenjem složenih poluvodiča i heterospojeva. Tu su najznačajniji primjeri heterospojni bipolarni tranzistor i heterospojni poluvodički laser koji je predložio istovremeno s ruskim fizičarom Žoresom Alfjorovom, s kojim je podijelio Nobelovu nagradu 2000. godine. Osnovna Kroemerova ideja je bila da se korištenjem naglih ili kontinuiranih promjena u sastavu poluvodiča unutar jednog elektroničkog ili optoelektroničkog elementa mogu dobiti nova svojstva i poboljšane performanse primarno time što se elektroni i šupljine unutar elektroničkog elementa mogu kontrolirati nezavisno, što nije moguće u bipolarnim elementima koji su izrađeni u jednom poluvodiču kao što je silicij. U slučaju heterospojnog bipolarnog tranzistora predložio je da se emiter radi od poluvodiča koji ima zabranjeni pojas veći od baze i time se supstancijalno povećava učinkovitost emitera i omogućuje visoko dopiranje baze. Ovakvi su tranzistori neizostavni u današnjim mobilnim telefonima. U slučaju heterospojnog lasera bilo je potrebno lokalizirati elektrone i šupljine na pn-spoju gdje trebaju jedni s drugima rekombinirati da bi generirali svjetlo. To je gotovo nemoguće izvesti učinkovito sa strukturama u jednom poluvodiču jer tamo elektroni i šupljine difuzijom putuju svako na svoju stranu. Kroemer predlaže da se tadašnji PN spoj proširi na način da se između poluvodičkih “P” i "N” slojeva, koji imaju širi zabranjeni pojas, stavi nedopirani sloj “I” koji ima manji zabranjeni pojas i time elektroni i šupljine u “I” sloju vide “P” i “N” kao barijere te se onda zadržavaju u svojevrsnoj jami. Na taj način uspijevamo zarobiti elektrone i šupljine u određeni dio prostora i dolazi do rekombinacije koju koristimo za generiranje i pojačanje svjetla. Ta tehnologija omogućila je komercijalizaciju poluvodičkih lasera, optičke komunikacije i time prekooceanski internet. Kako je Kroemer došao u Santa Barbaru? Fakultet elektrotehnike (Department of electrical and computer engineering) na kalifornijskom sveučilištu u Santa Barbari osnovan je ranih 60-ih godina prošlog stoljeća. Među prvim profesorima koji su došli bili su velikani radiofrekvencijske i mikrovalne tehnologije prof. George Matthaei i prof. Glen Wade. Dekan prof. James Logan Merz je počeo graditi poluvodički dio zavoda i uspijeva zaposliti Herberta Kroemera 1978. godine da formiraju poseban fokus za poluvodiče. Unatoč tome što su u to vrijeme gotovo svi radili na silicijskim tehnologijama, Kroemer se hvata složenih poluvodiča, odnosno poluvodiča koji su sastavljeni od dva i više atoma. Tim korakom, Kroemer je odredio budući smjer fakulteta elektrotehnike u Santa Barbari i omogućio ono što je taj fakultet danas – centar za optoelektroniku i visokofrekvencijsku elektroniku. A kako ste Vi završili na magisteriju kod Kroemera? Došao sam u jesen 1982. godine i u prvom semestru sam slušao Uvod u kvantnu mehaniku kod profesora Franka Ordunga, a nakon toga dva kvartala Inženjersku kvantnu mehaniku koju je predavao Herbert Kroemer. Saznao sam da Kroemer ima laboratorij sa MBE (eng. molecular beam epitaxy) uređajem i oko pet asistenata, pa sam mu prišao nakon položenog kolegija i rekao da želim da mi bude mentor. Kroemer se nasmijao i objasnio mi da stvari tako ne funkcioniraju u SAD-u, naime mentor bira studenta, a ne obratno, no nadodao je kako je već odlučio da me pita da radim s njim.

Što ste točno istraživali u Kroemerovoj grupi? U to vrijeme, jedno od osnovnih pitanja bilo je koliki su diskontinuiteti u vodljivom ili valentnom pojasu na heterospojevima kad se kombiniraju različiti složeni poluvodiči. Vjerojatno najzanimljiviji materijal je bio AlGaAs, legura aluminija, galija i arsena. Taj energetski diskontinuitet važan je parametar za dizajn elektroničkih i optoelektroničkih elemenata. Kroemer i njegov bivši doktorand Wu-Yi Chien su osmislili novu metodu mjerenja diskontinuiteta koja se temeljila na mjerenju kapaciteta heterospoja. Moj zadatak bio je da prvo napišem program koji simulira mjerenje u FORTRAN-u i onda izvršim mjerenja na MBE uzorcima koje bi kolege u laboratoriju napravili. Konačni cilj bio je da izmjerim ovisnost diskontinuiteta vodljivog pojasa između GaAs i AlGaAs-a u ovisnosti o kompoziciji aluminija. Međutim, ovo se pokazalo mnogo težim nego što je isprva izgledalo: uzorci nisu bili najbolji, te sam imao velikih problema sa mjerenjima – jednostavno nisam dobivao razumne brojke. Ipak, do kraja magisterija uspio sam riješiti niz problema koji su se pojavljivali u praktičnoj realizaciji. Vjerojatno najznačajniji je bio problem promjene dielektrične permitivnosti na heterospoju koji smo pri mjerenju (a i drugi koji su već koristili ovu metodu) ignorirali - pretpostavljali smo uniformnu dielektričnu permitivnost. Taj problem me je zaintrigirao i uspio sam teoretski pokazati da iako postoji promjena dielektrične permitivnosti na spoju njeni efekti se ponište iz rezultata mjerenja. To je Kroemera impresioniralo i predložio je da se taj rad objavi što je završilo s mojim prvim znanstvenim člankom - godina je 1985.

Kasnije je Kroemerov tim konačno uspio napraviti dobru heterostrukturu i pokazala se dobra usklađenost s mojim programom. To smo objavili 1987. godine kad sam ja već bio u industriji. Tu završava moja znanstvena suradnja sa Kroemerom, jer sam se nakon toga prebacio na optoelektroniku i odlučio napraviti doktorat u tom području, a Kroemer se nije bavio optikom. Kakav je bio prema studentima? Kroemer je volio da ga i studenti i profesori oslovljavaju sa “Herb”. Bio je direktan i korektan. Nije se libio direktno reći studentima, za koje bi zaključio da imaju poteškoća s praćenjem, da odu iz njegove grupe i prebace se kod nekoga drugoga. Mene je jednom prilikom istjerao iz sobe jer se razljutio kad je čuo neku glupost koju sam radio. A kao predavač? Jako je držao do kvalitete predavanja. Predavao je samo jedan kolegij: “ECE 211A/B Engineering quantum mechanics” koji je trajao dva kvartala, a bio je namijenjen diplomskim i doktorskim studentima koji su se planirali baviti elektroničkim i optoelektroničkim elementima. Postojali su ispiti i zadaće. Bilo nas je 14 upisanih i Herb je sam ispravljao zadaće. Još uvijek imam dvadesetak tih zadaća s njegovim komentarima: nije imao milosti. Mislim da mi je Herb bio najteži predavač i ispitivač kojeg sam imao. Nisi mogao proći kolegij tek tako, jako smo se trudili oko tih zadaća. S druge strane njegova predavanja su bila izuzetno dobra jer je bio pedantan i fokusiran. Slušao sam njegov kolegij 1983. godine kad je već počeo pripremati knjigu: Quantum Mechanic For Engineering: Materials Science and Applied Physics koja je izašla 1994. godine. Ta knjiga je interesantna s jednog pedagoškog aspekta. Naime, kako je Kroemer dugo godina radio na inženjerskom odsjeku kao teorijski fizičar, prilagodio je teoriju tako da studentima pokaže kako to treba izgledati s inženjerske točke gledišta. Prvo što je napravio bilo je da je izbacio analitičku mehaniku – u toj knjizi o kvantnoj ne spominje se hamiltonijan! U tom smislu je knjiga pristupačna inženjerima, iako ja nisam istomišljenik, ali u redu. Mene je kvantna intrigirala desetljećima pa sam devedesetih odslušao kvantnu na doktorskom studiju zavoda za fiziku na UCSB.