Držite li laptop u krilu? Zbog ovoga možda ne biste trebali

Držanje u krilu, neredovito čišćenje i nepravilno odlaganje samo su neke od pogrešaka koje čini većina korisnika prijenosnih računala. Evo na što pripaziti i kako pravilno rukovati s laptopom kako bi radio dugo i ispravno

Prijenosna računala, popularno još zvana laptopima, svoj su nadimak dobila jer su malena, lagana i mogu stajati na gotovo svim površinama , čak i na koljenima osobe koja ga drži. No to što se mogu držati u krilu, ne znači da je dobro za njih.

Stručnjaci kažu kako bi se prijenosna računala uvijek trebala držati u prostoru s dobrom cirkulacijom zraka kako bi se spriječilo pregrijavanje. Ovaj problem može uzrokovati ozbiljne kratkoročne i dugoročne štete.

Kako biste spriječili pregrijavanje, uvjerite se da nijedan od otvora za zrak nije blokiran. Otvori se obično nalaze na bočnim i stražnjim stranama uređaja, ali ih neki modeli imaju i na dnu. Stoga je najbolje da ih držite na podignutoj površini tako da zrak može doći do otvora. Važno je da računalo očistite jednom mjesečno jer prašina sprječava protok zraka i dovodi do pregrijavanja. No pazite da to činite na ispravan način – nikada nemojte puhati zrak u računalo, već pronađite nešto čime prašinu možete usisati.

Zbogom gledanju filmova u krevetu

Ako ga često držite u krilu, vrijeme je da prestanete. Upravo ovakav način korištenja najčešće dovodi do pregrijavanja. Nije ga dobro držati ni na krevetu, deki ili jastuku jer takve površine nisu dovoljno čvrste i blokiraju ventilaciju. Kao alternativu stolu možete koristiti stalak za laptop.