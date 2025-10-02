Drevna rogata zmija možda ipak nije bila samo mit? Evo što su znanstvenici otkrili

Prvi formalni znanstveni opisi ove životinje – navodnog člana skupine dicinodonta – pojavili su se 1845. godine . S obzirom na obilje fosila dicinodonta pronađenih u bazenu Karoo u Južnoj Africi, bilo je onih koji su se upitali je li mitska rogata zmija utemeljena u stvarnosti.

Nedavno otkriće 200 godina starih kamenih slika u Južnoj Africi daje naslutiti da drevna rogata zmija koja luta tom zemljom nije bila tek puka legenda.

Otkriće kamene umjetnosti datirano između 1821. i 1835. godine dodaje vjerodostojnosti legendi jer je slika starija od prvog formalnog spominjanja dicinodonta, a povezana je s autohtonom kulturom San u Južnoj Africi.

U studiji, objavljenoj u časopisu PLOS ONE, Julien Benoit sa Sveučilišta Witwatersrand potvrdio je da crtež na stijenama s početka 19. stoljeća prikazuje životinju s kljovama i da se nalazi uz fosile tetrapoda u neposrednoj blizini. Etnografski, arheološki i paleontološki dokazi u skladu su s hipotezom da bi ploča s rogatom zmijom mogla prikazivati ​​dicinodonta.

Orijentacija kljova dolje, koja ne odgovara nijednoj afričkoj životinji (ali odgovara dicinodontima), obilje fosila u tom području i vjerovanje naroda Sana u postojanje ove davno izumrle velike životinje podupiru teoriju. Biće s kljovama vjerojatno je naslikano kao kišna životinja, pa je moguće da je u to bila uključena ceremonija izazivanja kiše, a one su često evocirale poznate izumrle životinje kako bi pomogle ljudima potaknuti bogove na slanje kiše.

Sani su bili poznati po životinjama koje pripadaju njihovom 'duhovnom svijetu', no one su općenito bile inspirirane stvarnošću – čak i ako su izumrle.

Kako su se zanimali za fosile, moguće je da ih je otkriće konkretnog fosila moglo navesti na ponovno stvaranje rogate zmije, koristeći dugogodišnju legendu u kojoj su njihovi preci opisivali stvorenja kao 'velike monstruozne zvijeri koje su u masi premašivale slona ili nilskog konja', piše Popular Mechanics.