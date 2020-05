Od arkadnih utrka do akcijskih avantura, donosimo vam kratku, ali slatku listu najboljih videoigara koje možete zaigrati s boljom polovicom

Ako ste zbog globalne situacije odlučili još malo ostati u kući, to nipošto ne znači da se ne morate zabaviti. Isprobajte ove videoigre sljedeći put kad ama baš ničeg nema na TV-u ili ako vam je stalo do malo interaktivnije zabave. Najbolje od svega je to što ih možete igrati udvoje.

Luigi's Mansion 3