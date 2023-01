Događaj bez najvećih igrača: E3 u 2023. ostaje bez Nintenda, Microsofta i Sonyja?

Proizvođači popularnih konzola Xbox, PlayStation i Switch navodno će zaobići ovogodišnji festival zabave u Los Angelesu

Nintendo, Sony i Microsoft ove će godine vrlo vjerojatno zaobići 'revitaliziranu' konvenciju E3 ovog lipnja, piše IGN. E3 će se vratiti u stari format 'uživo' u Los Angelesu nakon što je 2022. otkazan zbog mnogo razloga, uključujući i pandemiju. Događaj će trajati od 13. do 16. lipnja kako bi uz malo nade podsjetio na veliki događaj iz prošlih vremena, no odsutnost najvažnijih igrača gejming industrije mogao bi to poremetiti.