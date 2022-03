Dodatni dani godišnjeg, bonusi, edukacije... Pogledajte tko ovaj tjedna zapošljava u IT sektoru i što nude

Portal MojPosao donosi popis oglasa iz IT sektora

Enea je švedska tvrtka s više od 50 godina iskustva u stvaranju komunikacijskih proizvoda i razvoju softverskih temelja za povezanije društvo. Tvrtka je u potrazi za osoboma koje će im se pridružiti na pozicijama: Software Developer (m/ž), Integration Engineer (m/ž) i Software Quality Engineer (m/ž). Novim kolegama nude fleksibilno radno vrijeme, dodatne zdravstvene pogodnosti, teambuilding aktivnosti, božićnicu i regres. Javi im se do 4. travnja.

CETITEC GmbH je vodeći stručnjak za razvoj softverskih proizvoda za automobile. Njihov tim broji više od 100 kvalificiranih djelatnika, a ta brojka uskoro će narasti. Naime, tvrtka zapošljava na sljedećim pozicijama: Embedded Software Developer (m/ž) i Senior SW Test Developer – Embedded Linux (m/ž), a novim kolegama nude zanimljivu i izazovnu ulogu u visoko motiviranom i talentiranom timu, konkurentnu plaću, osobni i profesionalni razvoj te ugodno radno okruženje. Svoj životopis im pošalji do 9. travnja.

KONČAR – Institut za elektrotehniku je dinamična tvrtka s dugogodišnjim iskustvom u području elektrotehnike, željezničkih vozila i infrastrukture, laboratorijskih ispitivanja, dijagnostike i certificiranja. Svoj postojeći tim žele osnažiti na više pozicija: Full-stack .NET Software Developer (mid/senior) (m/ž), Hardware Developer (m/ž), Linux Developer (m/ž) i HW Developer (m/ž). Nude ti stimulirajuća primanja, plaćene dodatne edukacije, dodatne dane godišnjeg odmora, božićnice i uskrsnice i koješta drugo. U to se možeš uvjeriti ako im se javiš do 6. travnja.

Kao dio IBM iX mreže, tvrtka ecx.io s tehnološkim partnerima radi na realizaciji digitalnih platformi za najrazličitije industrije, uvijek gledajući naprijed u budućnost. Pitaš se koji je najbolji dio te priče? Čvrsti timovi! Naime, kod njih stručnjaci za korisničko iskustvo, back-end i testiranje rade zajedno u scrum timovima i uče jedni od drugih. Želiš im se pridružiti? To možeš učiniti do 12. ožujka, prijavom na oglas za radno mjesto: Senior Java Developer (m/ž). Javi im se do 4. travnja.