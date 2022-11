'Dnevno se bilježi i do sedam milijuna kibernetičkih napada, kritična infrastruktura je sve češća meta'

'Kibernetički napadi su sve brojniji i intenzivniji, dnevno se bilježi čak do sedam milijuna kibernetičkih napada. Motivi ovih napada su razni – od financijskih iznuda, krađa podataka pa sve do kontrole vitalnih resursa. Vrijeme u kojem živimo i ratovi kojima, nažalost, svjedočimo više ne uključuju samo konvencionalno oružje, već i puno sofisticiranije, kibernetičko. Ključ uspješne borbe protiv kibernetičkih napada su ljudi, odnosno njihovo znanje. U borbi protiv nove vrste napada ključna je i suradnja kako lokalnih tako i internacionalnih stručnjaka. Upravo zato konferencije poput ove služe kako bismo svoja znanja i iskustva iz prakse prenijeli sudionicima', rekao je predsjednik Udruženja za IT HGK Alojzije Jukić

'Kibernetički napadi su sve brojniji i intenzivniji, dnevno se bilježi čak do sedam milijuna kibernetičkih napada. Motivi ovih napada su razni – od financijskih iznuda, krađa podataka pa sve do kontrole vitalnih resursa. Vrijeme u kojem živimo i ratovi kojima, nažalost, svjedočimo više ne uključuju samo konvencionalno oružje, već i puno sofisticiranije, kibernetičko. Ključ uspješne borbe protiv kibernetičkih napada su ljudi, odnosno njihovo znanje. U borbi protiv nove vrste napada ključna je i suradnja kako lokalnih tako i internacionalnih stručnjaka. Upravo zato konferencije poput ove služe kako bismo svoja znanja i iskustva iz prakse prenijeli sudionicima', rekao je predsjednik Udruženja za IT HGK Alojzije Jukić na novom izdanju konferencije o kibernetičkoj sigurnosti SecureTech 2022. uz temu zaštite kritične infrastrukture, poput prometnog sustava, energetike, zdravstva, komunikacija i financija. Konferenciju već sedmu godinu zaredom organizira Hrvatska gospodarska komora u suradnji s (ISC)² Adriatic Chapter, a ove je godine okupila više od 150 sudionika.

'Recentni, sve učestaliji i sve učinkovitiji napadi na kritičnu infrastrukturu u fokusu su posebnog interesa stručnjaka iz područja kibernetičke sigurnosti. Kako se adekvatno pripremiti za takve incidente, kako ih prevenirati, kako odgovoriti na njih kada i ako se dogode te kako otkloniti njihove posljedice – neka su od pitanja na koje naša godišnja SecureTech konferencija pokušava odgovoriti. Pravni okviri i zakonska regulativa koja pokriva ovo područje, najnovije sigurnosne tehnologije, kao i primjena najboljih sigurnosnih praksi također su neke od tema naše konferencije', rekao je predsjednik Chaptera (ISC)2 za Adriatic regiju Edo Babić. (ISC)2 je globalna organizacija koja okuplja stručnjake za kibernetičku i informacijsku sigurnost iz cijelog svijeta s preko 168 tisuća certificiranih članova. Konferencija je okupila voditelje odjela kibernetičke i informacijske sigurnosti velikih tvrtki koje upravljaju kritičnom infrastrukturom, kao i renomirane stručnjake iz regionalnih tvrtki koje se bave kibernetičkom i informacijskom sigurnošću. Jedna od mogućih vrsta prijetnji je i tzv. APT (Advanced Persistent Threat), najčešće nacionalna država ili skupina pod pokroviteljstvom države s neovlaštenim pristupom mreži. 'Želimo potaknuti operatore ključnih usluga na analitičko razmišljanje s ciljem preciznijeg određivanja potencijalnih napadača na upravljački dio sustava. Ideja je da ne može bilo tko napasti procesni sustav, već da to mogu samo APT-ovi koji su geopolitički motivirani. Temeljem tog rezultata moguća je onda bolja procjena rizika, a u slučaju incidenta efikasniji odgovor na incident - ukratko, obrana je efektivnija i efikasnija', rekao je izv. prof. dr. sc. Stjepan Groš s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.