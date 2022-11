Doznali smo kako izgleda hakerski napad: Iza tenkova, aviona i ratova 'na terenu', u pozadini se događaju možda i opasniji napadi, i to 'bez ispucanog metka'

Prije dva mjeseca zagrebačka IT tvrtka Span otvorila je Centar kibernetičke sigurnosti, prvi tog tipa u jugoistočnoj Europi, kojim su Hrvatska i regija dobile (prijeko potreban) centar izvrsnosti za razmjenu znanja i iskustava na području kibernetičke sigurnost

'Crveni tim' je izveo takozvani Advanced Persistant Threat napad; hakerski napad koji se provodi naprednim tehnologijama. Cilj je napraviti veliku štetu nekoj organizaciji. Napadači imaju značajne tehničke i financijske resurse, a napadi mogu trajati od šest mjeseci do tri godine bez da itko to primijeti. Hakeri ciljane organizacije prate dugo vremena, promatraju 'rupe' i sustavu, kao i ponašanje i propuste, smišljajući kako provaliti u sustav. Cilj napada je uspostaviti široko uporište u samoj tvrtki, a napadači stalno mijenjaju taktiku u napadu i ne odustaju dok ne ostvare svoj cilj.

Upravo o i na takvim napadima te kako ih prepoznati, pravovremeno reagirati i izbaciti napadača iz okruženja uče polaznici u Spanovu Centru kibernetičke energije, koji smo predstavili krajem rujna. Oni čine 'plavi tim', a mentoriraju ih treneri, odnosno 'bijeli tim'.

'Kibernetički kriminalci dolaze svakodnevno na posao i imaju zadatke, a sve provode u tišini. Stoga ljude prvenstveno želimo naučiti kako se braniti, što dijelom učimo i kroz napade. Treninzi su strukturirani i prilagođeni za svaki profil zaposlenika u organizaciji, a to je važno jer je ljudski faktor najkritičnija komponenta svakog sigurnosnog sustava. Više od 80 posto svih uspješnih napada rezultat je ljudske greške ili nepoduzimanja odgovarajućih poteza. Cilj treninga je da se svaka osoba u organizaciji upozna i potom pridržava načela sigurnosti', pojasnio je izvršni direktor Centra Zoran Kežman.

Osim stručnih treninga za IT osoblje i one koji se bave kibernetičkom sigurnosti, imaju i niz treninga za menadžment i opće zaposlenike koji nemaju prethodno iskustvo. 'Treninzi su specifični po praktičnoj komponenti. Cilj je da kad ljudi dođu na trening, da steknu praktična znanja i vještine koje mogu odmah početi primjenjivati. Ta se praktična komponenta manifestira kroz praktične vježbe gdje ljudi imaju priliku napraviti analizu računala zaraženog malicioznim softverom, a druga komponentna su napadi uživo. Što se samog izvođenja tiče, predavanja i analiza osnovnih slučajeva i sigurnosnih incidenata, te vježbe u cijelosti rade naši treneri iz Spana koji imaju višegodišnje iskustvo u području kibernetičke sigurnosti. Napadi uživo su simulacija i to nije stvarni napad, no događa se u stvarnom vremenu i na stvarnoj infrastrukturi', pojasnio je Kežman.

Izvršni direktor tvrtke CyberGym Ofir Hason je pojasnio da je važno educirati što više zaposlenika u organizaciji kako bi prepoznali kibernetičke napade. Istaknuo je da u svijetu u medijima uslijed rata u Ukrajini vidimo tenkove, vojnike i avione, no ne vidimo kibernetički rat koji se vodi, a čiji napadi mogu biti opasniji od stvarnih.

'To je rat koji se događa daleko od naših očiju, pa i svijesti. Sve je to usko vezano uz geopolitička događanja, od Rusije i Ukrajine to Irana i Tajvana. Premda ovdje nemamo tenkove i aviona, imamo maliciozne kodove, ransomware ('ucjenjivački sofver') i ogromnie štete za kritičnu infrastrukturu. Tako kibernetički rat može biti opasniji nego stvarni jer je napada sve više, a usto će globalno u iduće dvije godine nedostajati 3,5 milijuna kibernetičkih stručnjaka koji bi te napade rješavali', naglasio je Hason.