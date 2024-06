Direktori vodećih domaćih IT tvrtki otvoreno o izazovima: 'Ako želimo biti poput Njemačke...'

Panel raspravu Bez dlake na jeziku (i na glavi) - kako popraviti hrvatsku IT industriju? moderirao je direktor konferencije .debug Dragan Petric , a sudjelovali su suosnivač i CEO tvrtke Barrage Feđa Ivanšić , suosnivač i CEO tvrtke Aircash Hrvoje Ćosić, CEO Q-a Hrvoje Gorajščan te CEO Devōta Martin Morava.

Martin Morava, direktor Devōta, naglašava da su posljednjih 12 mjeseci bili u skladu s očekivanjima, a ona su se odnosila na pad. 'Zaposlili smo devet novih ljudi i prilagodili našu strategiju prodaje za 2025. godinu. Dakle u ovoj godini pripremamo se za sljedeću', izjavio je, dodajući da su uložili mnogo vremena u pripreme za prilagodbu trenutnim okolnostima.

Feđa Ivanšić iz Barragea istaknuo je važnost ulaganja u znanje i infrastrukturu. 'Ta su nas ulaganja možda i spasila, a puno nam je pomoglo i širenje na švedsko tržište, zahvaljujući čemu je došlo i više investicija, kao i fokus na Web3 i AI tehnologije', dodao je.

Hrvoje Gorjaščan iz Q-a naveo je da su zadnjih šest mjeseci agencije bili dobri te da su se posljednjih godinu dana posvetili stabilizaciji, procesima, upskillu i tehničkoj reorganizaciji, pa su rasli unutar očekivanja.

Osvrnuli su se i na prilike vani.

Gorjaščan napominje da je raznolikost klijenata, uključujući one iz Saudijske Arabije, bila ključna za stabilnost i rast Q-a. 'Imamo mnogo inicijativa, želimo se približiti produktu, u tijeku je nekoliko inicijativa, uključujući novi proizvod na kojem radimo, a za koji već postoji značajan interes partnera', izjavio je.

Ćosić je također naglasio važnost dugoročne perspektive. 'Uvijek procjenjujemo prednosti u dužem periodu. Naša odluka prije 10 godina da stvorimo prepoznatljiv međunarodni brend pokazala se ispravnom', rekao je, dodajući da je korisničko iskustvo uvijek u fokusu.

Kakve promjene trebaju IT-ju?

Sudionici su se složili da postoji potreba za većom povezanošću IT sektora s realnim sektorom te smanjenje poreznog opterećenja na plaće.

'Država može napraviti bolje, temeljni problem je u poreznom opterećenju na plaće. Ako firme žele investirati u bruto iznose plaća, ideja je da se smanji taj teret, pogotovo u takvoj otpornoj industriji poput IT-ja. Ako je ideja sektora da ima plaće na razini Austrije i Njemačke, onda bi neto trebao biti isti kao onaj koji sjeda tamošnjim radnicima; to naša država treba propagirati. Ako i IT sektor unatoč svemu čini Hrvatsku prepoznatljivom, treba to poticati. Turizam je sjajan i svi nas po tome znaju, ali treba poticati i razvoj kvalitetnih ljudi. Trebalo bi poraditi na liberalizaciji i manje raditi 'famu' oko produktivnih tvrtki i agencija, odnosno je li nešto bolje ili lošije', poručio je Ćosić.

Ivanšić kaže da u Hrvatskoj nedostaje osjećaj zajedništva, a smatra i da se tvrtke ne podržavaju dovoljno međusobno.

Razgovarajući o budućnosti, Ćosić je istaknuo da je zanimanje programera atraktivno i traženo. 'Svaki čovjek treba ići prema onome u čemu je dobar i talentiran', rekao je. Morava je preporučio mladima da se bave onim zbog čega su strastveni, a ne samo zbog novca.

Osvrnuli su se i na novo vodstvo CISEX-a, za koje priželjkuju da aktivno djeluje na poboljšanju suradnje s inozemnim investitorima i povećanju konkurentnosti hrvatskih IT tvrtki na globalnom tržištu. Ćosić je pak zaključio: 'Trebamo ministarstvo tehnologije i inovacija.'

Hrvatska IT industrija, unatoč izazovima, nastavlja pokazivati agilnost i otpornost, a uz prave poteze i podršku, može ostvariti još veći uspjeh na globalnoj sceni, poručili su sudionici panela.