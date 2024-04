'Digitalno oglašavanje prometnulo se u glavni poslovni model digitalne ekonomije'

'Cijeli niz tehnoloških znanja nužan je preduvjet, ali samo kao podloga strateškom promišljanju i kvalitetnoj egzekuciji. Dodatno, u ime naših klijenata, trudimo se razmišljati poduzetnički, tražiti prilike za inovacijom, pametnijim korištenjem tehnoloških mogućnosti, često i utjecati na redefiniciju proizvoda ili usluge klijenta. To je intenzivan proces koji treba istom razinom energije ponavljati u svakom novom projektu ili kampanji, na čemu počiva i velik dio uspjeha i zadovoljstva klijenata.

Takav pristup poslu doveo nas je kao organizaciju i do novih poslovnih prilika, pa se S.T.A.R. Digital grupa danas može pohvaliti, osim vrhunskom uslugom, ad-tech platformama koje uspješno izvozimo kao know-how i tehnologiju na više tržišta u okruženju. Dodatno, uvijek smo gledali na posao kao na skup projekata. Prije su projekti bili kraći i manje ambiciozni, a danas su to tvrtke - projekti, tj. poslovni koncepti sa značajnim tržišnim udjelom u svom segmentu. Što je još važnije, to su i dalje tvrtke s velikim potencijalom rasta…'