Devet razloga zašto je Note10 izvrstan odabir pametnog telefona

Prije samo pet dana, u Zagrebu je premijerno predstavljena Samsung Galaxy Note10 serija. Vjerni korisnici Note serije s nestrpljenjem su očekivali ovaj najnoviji model i moramo priznati da su naši prvi dojmovi zaista izvrsni

Osim što nas je njegov dizajn u potpunosti očarao, donosimo vam još 9 drugih razloga zašto biste trebali nabaviti baš ovaj pametni telefon.

Galaxy Note10 uređaji prvi put dolazi u dvije veličine pa korisnici mogu odabrati onu koja im najviše odgovara. Note10 dolazi s 6,3-inčnim Cinematic Infinity zaslon, a Note10+ s najvećim 6,8-inčnim Note Cinematic Infinity zaslonom do sada.

2. Zaslon Note10 uređaja najbolji je Samsungov zaslon od ruba do ruba, osmišljen kako bismo mogli nesmetano uronili u svoje omiljene TV serije, filmove i igre te imali besprijekoran doživljaj gledanja i stvaranja sadržaja. Cinematic Infinity zaslonom od ruba do ruba i gotovo da nema okvir, dok je dinamički AMOLED zaslon s HDR10+ certifikatom i dinamičkim preslikavanjem tona proglašen najkvalitetnijim zaslonom do sada.

3. Galaxy Note10 donosi snažne inovacije uz pomoć redizajnirane S Pen olovke. S Pen olovka s funkcijom pokreta S Pen Air sada nam daje mogućnost prilagodbe i od sada svoje bilješke možemo automatski pretvoriti u digitalni tekst pomoću aplikacije Samsung Notes i izvoziti ih u različite formate, uključujući Microsoft Word.

4. Ovi pametni uređaji sadrže najsuvremenije alate za snimanje savršenih videozapisa i fotografija te, zahvaljujući kombinaciji napredne tehnologije za obradu slika i softvera, podižu mobilne videozapise i fotografije na novu razinu. Galaxy Note10 uređaji omogućuju snimanje profesionalnih videozapisa koji izgledaju i zvuče nevjerojatno i to bez korištenja dodatne opreme. Uz značajku Video Live Focus, lako se možemo usredotočiti na objekt koji fotografiramo, dok značajka Zoom-in Mic pojačava i izolira željene zvukove.