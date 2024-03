Jedan od najvećih umova svih vremena: Čime nas je sve zadužio Albert Einstein

Premda je Ludwig Boltzmann napisao da je elegancija posao postolara i krojača – aludirajući na to da se znanstvene teorije prvenstveno trebaju baviti istinom - Einstein, taj genij na koga su uvelike utjecali znanstveni velikani poput Newtona , Maxwella , Lorentza i spomenutog Boltzmanna, filozofi poput Spinoze , Macha , Humea i Kanta , ali i književni i glazbeni velikani poput Goethea , Heinea i Bacha , kao da je povijesno bio predodređen (kao zakleti determinist!) da stvori nešto što je istovremeno lijepo i istinito.

Rijetko se dogodi - ali se dogodi - da u znanosti, umjetnosti i životu nastanu djela za koja nisu potrebna nikakva dodatna priznanja, već ostaju kao trajni spomenik autorove genijalnosti. Što znači dodjela Nobelove nagrade Albertu Einsteinu 1921. godine za fotoelektrični učinak, kada sam njegov članak vodi ka kvantizaciji elektromagnetskog polja, odnosno temeljnoj promjeni našeg viđenja prirode, u kojoj valovi odjednom mogu biti čestice, a čestice valovi, a u suštini ni jedno ni drugo?

Einstein je Nobelovu nagradu mogao dobiti i za objašnjenje Brownovog gibanja, kada je 1905. godine na elegantan i jednostavan način - kao da slušate najljepša djela klasične glazbe ili čitate bezvremenske klasike poezije - pokazao nužnost postojanja atoma, a zatim člankom iz 1908. godine otvorio put ka eksperimentalnoj realizaciji vlastitih predviđanja (Jean Perrin, 1909.), time odavši priznanje gore spomenutom mu uzoru Ludwigu Boltzmannu koji je ovozemaljski život tragično završio bezuspješno pokušavajući uvjeriti znanstvenu zajednicu u realnost čestica (ideje kojoj su se protivili njegovi suvremenici Ernst Mach i Wilhelm Ostwald). Naime, nasumično gibanje komadića peludi klarkije u vodi može se objasniti pomoću osnovnih principa ako pretpostavimo da nešto udara u te komadiće - a to nešto su same molekule vode, odnosno iste one čestice koje su Boltzmannu bile ontologija matematičkog aparata kojeg je čitav život gradio - danas poznatoga kao statistička mehanika.

Mogao ju je dobiti i za specijalnu teoriju relativnosti (1905.), koja se u Einsteinovom kreativnom umu počela formirati desetljeće ranije. U vremenu kada su generacije fizičara, fascinirane Newtonovom mehanikom i Maxwellovom teorijom, pokušavale shvatiti svojstva etera, 16-godišnji Einstein je maštao o hvatanju zrake svjetlosti i ubrzavanju sve do brzine svjetlosti pri čemu se pitao: zar ne bi tada uočio svjetlost kako stoji na mjestu i oscilira? Svojstva etera, medija za koji se smatralo da ispunja čitav svemir i kroz koji se gibaju elektromagnetski valovi, postajala su s vremenom sve neprihvatljivija, kulminirajući s Michelson–Morley eksperimentom, nakon kojeg su tadašnji vodeći fizičari vještim matematičkim manevrima pokušavali održavati ideju etera na životu. No, parafrazirajući Selimovića kako ni haljinu ne valja krpiti, a kamoli fizikalnu teoriju, Einstein jednostavno odbacuje ideju etera i formulira teoriju koja konceptualno mijenja naše poimanje prostora i vremena (Newton), odnosno prostorvremena (Einstein).