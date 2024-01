Copernicus: 'Protekla 2023. bila je najtoplija godina dosad'

Time je 2023. godina prestigla 2016., koja je prethodno bila zabilježena kao najtoplija godina u povijesti.

Prizemne temperature zraka oborile su nekoliko svjetskih rekorda 2023. godine, a najraniji znakovi koliko će 2023. postati neobična počeli su se pojavljivati početkom lipnja, kada su temperaturne anomalije u odnosu na predindustrijsku razinu 1850.-1900. dosegle 1.5°C nekoliko dana zaredom.

Iako to nije prvi put da su dnevne anomalije dosegle navedenu razinu, to se nikada prije nije dogodilo u to doba godine. Ostatak 2023. globalne dnevne temperaturne anomalije iznad 1.5°C postale su redovita pojava, pa je gotovo 50 posto dana u 2023. imalo temperaturu višu od 1.5°C u odnosu na referentnu razinu 1850.-1900.

Zamjenica direktora Copernicus službe za klimatske promjene Samantha Burgess izjavila je da su se 2023. klimatski rekordi rušili poput domina i da će temperature tijekom 2023. vjerojatno premašiti one u bilo kojem razdoblju u barem zadnjih 100.000 godina.

To ne znači da smo premašili granice postavljene Pariškim sporazumom, jer za to bi današnje temperature trebale biti veće od navedenog prosjeka u kontinuitetu najmanje 20 godina, ali postavlja strašan presedan, kaže se u priopćenju.