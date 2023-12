CNN odabrao izvršnog direktora godine: Kako je Satya Nadella odveo Microsoft do novog vrha

Mijenjanje narativa

Nadellino podrijetlo ne odgovara u potpunosti arhetipu Silicijske doline niti je on 'propali student koji je krenuo iz garaže'. Rođen u Indiji, Nadella je došao u SAD kasnih 1980-ih kako bi nastavio magisterij iz računalnih znanosti na Sveučilištu Wisconsin-Milwaukee, a kasnije je stekao MBA na Sveučilištu Chicago Booth School of Business.

Njegova karijera rezultat je rada prijašnjih godina. Nadella se pridružio tvrtki 1992. godine kao inženjer, u vrijeme kada su regulatori Microsoft okarakterizirali kao monopolista.

Kad je prije gotovo 10 godina promaknut u izvršnog direktora, Microsoft je stekao reputaciju da se sporo prilagođava glavnim trendovima, poput onih u mobilnoj tehnologiji. Danas pak tehnološke tvrtke žele partnerstvo s Microsoftom i usklađuju se s njegovom misijom komercijalizacije umjetne inteligencije za mase.

U Nadellinoj knjizi iz 2017. godine 'Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft's Soul and Imagine a Better Future for Everyone', pisao je o svom iskustvu internog preustroja tvrtke - tim po tim i proizvod po proizvod.

Također je radio na osvježavanju imidža Microsofta. Još 2016. tvrtka se udružila s OpenAI-om - tada tvrtkom u nastajanju s novim AI alatima - i dopustila im da upravljaju tehnologijom na Microsoftovim Azure cloud poslužiteljima u zamjenu za pristup tim alatima.

No nakon golemog ulaganja od 13 milijardi dolara u OpenAI ranije ove godine i nakon viralnog lansiranja ChatGPT-a u studenom 2022., Microsoft je lansirao verzije svojih vodećih proizvoda koje pokreće umjetna inteligencija kao što su Word, PowerPoint i Excel, udahnuvši im novi život. Nadellino nastojanje da komercijalizira ove alate brzo mu je dalo prednost u odnosu na konkurente kao što su Google i Amazon, koji su radili na sličnim tehnologijama. Tako je krenula utrka u industriji.

Sada kada sve više tvrtki, od Instacarta do Snapchata, dodaje ChatGPT i druge OpenAI tehnologije svojim uslugama, Microsoftovo poslovanje u oblaku spremno je za dublji rast - Microsoft je izvijestio o snažnom rastu Azurea u posljednja tri kvartala.