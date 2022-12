Click & Present najnoviji je proizvod Assmannovog brenda Digitus koji pametno i bežično povezuje uređaje bez potrebe za instalacijom dodatnog softvera

Assmann elektronika d.o.o. proširila je portfelj proizvoda svog brenda Digitus za pametno povezivanje u poslovnom okruženju razvojem novog sustava za prezentaciju

Za korištenje Click & Present sustava nije potrebna instalacija aplikacije ili softvera

Sadržaj s laptopa prenosi se putem HDMI odašiljača, a tableti i pametni telefoni povezuju se bežično putem WLAN-a i time sinkroniziraju njihove ekrane. Koristeći split-screen način korištenja, Click & Present Pro istovremeno može koristiti do 30 korisnika od kojih četiri korisnika mogu istovremeno odašiljati i prikazivati njihov sadržaj s ekrana na glavni monitor na kojem se odvija prezentacija.

Integrirana bijela ploča korisnicima transformira sve zaslone na dodir u digitalnu ploču te svi sudionici prezentacije mogu direktno pristupiti i spremiti bilješke i vizuale u prezentaciju. Sustav suradnje i prezentacije kompatibilan je za Windows, macOS, iOS, iPadOS i Android verzije.

Sustav se može koristiti u raznim prigodama poput konferencija i sastanaka, ureda i trgovačkih sajmova, u školama te na sveučilištima, seminarima i tečajevima.

Osim hardverskog sustava za prezentaciju Digitus Click & Present Pro koji može prenositi podatke s udaljenosti do 50 metara, Assmann je u Click & Present opus proizvoda uvrstio i novi sustav za prezentaciju pod nazivom „Click & Present Mini" na kojeg se do 16 korisnika mogu istovremeno spojiti, slati i dijeliti audio i video sadržaj putem HDMI odašiljača koji registrira korisnike udaljenosti do 50 metara. Sadržaj s tableta ili pametnih telefona također se može podijeliti putem WLAN prijamnika.