Njihova ideja gejming okreće naglavačke, a posudbom računala može se i - zaraditi. Upoznajte Clastr

Cilj inovativnog startupa je ponuditi mogućnost internetskog korištenja resursa tuđeg računala za igranje igara ili, ako želite zaraditi - 'posudbom' svojeg

S porastom udaljenosti pogoršava se iskustvo igranja i to je zapravo glavni problem. Startup Clastr Peer-2-peer gejming vidi kao alternativu koja će ljubiteljima videoigara ponuditi bolje iskustvo igranja, no to nije sve.

'Radimo na stvaranju jedne zajednice igrača koji će moći međusobno dijeliti resurse, ali i zarađivati novac svojim računalom. Vjerujemo da je decentralizirani cloud gaming budućnost, a tehnologija je upravo dovoljno sazrijela da nam omogući izgradnju ovakvog sustava', rekao nam je Martinek.