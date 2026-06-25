Čekanja do šest sati? Europi prijeti kaos na aerodromima, a sve zbog novog sustava

Kaže da je jedini način da se izbjegne 'katastrofa' tijekom nadolazećih tjedana jest privremeno ublažavanje ili suspenzija dijela provjera. 'Pokazalo se da je sustav nespojiv s vršnim opterećenjima koja nas očekuju. Ne postoji način da provedemo sto posto registracija', upozorio je.

Marco Troncone, izvršni direktor tvrtke Aeroporti di Roma, koja upravlja zračnim lukama Fiumicino i Ciampino, izjavio je za Financial Times da bi potpuno provođenje novog sustava Entry/Exit System (EES) tijekom vrhunca turističke sezone moglo dovesti do ozbiljnih poremećaja. 'Jako smo zabrinuti zbog ljeta', rekao je Troncone.

Novi sustav EES, koji je Europska unija počela uvoditi sredinom travnja nakon višegodišnjih odgoda, predviđa da državljani zemalja izvan EU-a prilikom prvog ulaska u schengenski prostor moraju dati otiske prstiju i fotografirati se. Cilj sustava je bolja kontrola vanjskih granica Europske unije.

No u praksi je njegova primjena obilježena tehničkim poteškoćama, neispravnim automatiziranim kioscima i dugim redovima, čak i izvan glavne turističke sezone. Zračne luke upozoravaju da automatizirani terminali često ne rade ispravno, a putnici koji su već ranije prošli registraciju nerijetko moraju cijeli postupak ponoviti, što samo povećava gužve.

'Procesi moraju funkcionirati bolje. Potrebno je da samouslužni terminali rade, a trenutačno ne rade', rekao je Olivier Jankovec, direktor europske udruge zračnih luka ACI Europe.

Pojedine europske zračne luke već su zabilježile višesatna čekanja pri ulasku i izlasku iz schengenskog prostora, što je uzrokovalo kašnjenja letova i poremetilo putovanja. Industrijsko udruženje zračnih prijevoznika IATA upozorilo je da bi u najopterećenijim zračnim lukama čekanja ovog ljeta mogla doseći i šest sati.

Problem za širi europski zračni promet

Neke zračne luke već su privremeno suspendirale dio provjera kako bi ubrzale protok putnika. Početkom lipnja pojedine grčke zračne luke dopustile su britanskim državljanima ulazak bez prolaska kroz puni EES postupak. Zbog mogućih kašnjenja zabrinute su čak i zračne luke izvan Europske unije, poput londonskih i istanbulskih, koje strahuju da bi se poremećaji mogli preliti na širi europski zračni promet.

Europska komisija tvrdi da sustav funkcionira. 'U svim schengenskim državama sustav EES potpuno je operativan i radi dobro', poručili su iz Komisije. Dodaju da duga čekanja najčešće nisu posljedica samog sustava, već postojećih problema poput nedostatka osoblja, infrastrukturnih ograničenja i koncentracije velikog broja letova u istim terminima.

Komisija ipak priznaje da pravila predviđaju određenu fleksibilnost kako bi se osigurao nesmetan protok putnika tijekom ljetnih mjeseci, uključujući i mogućnost privremene obustave biometrijskih provjera. 'O državama članicama ovisi pravilna provedba sustava na terenu', poručili su iz Bruxellesa.