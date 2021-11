Call of Duty: Vanguard i Call of Duty: Warzone uskoro će dobiti dugo iščekivanu sigurnosnu nadogradnju

Varalice u Call of Dutyju uskoro će dobiti zabranu igranja svih prošlih i budućih Activisionovih pucačkih igara. Ricochet, sustav za borbu protiv varalica radi na osnovnoj razini sustava, a prve igre koje će ga dobiti su CoD: Vanguard i CoD: Warzone

Nadolazeći dodatak za Call of Duty pod imenom Ricochet nije mapa niti oružje. Riječ je o sustavu za borbu protiv varalica koji će, ako ga ulovi, njegov ili njezin račun blokirati iz svih dosadašnjih i budućih igara u serijalu, piše GamesRadar+.

Autori sustava su 15. studenog u službenom blogu objavili informacije o Ricochetu te načine na koje će surađivati s autorima igara Call of Duty - konkretno, Raven Softwareom i Sladgehammerom, odnosno njihovim igrama Call of Duty: Vanguard i Call of Duty: Warzone. Najvažniji dio, doduše, ima veze se ozbiljnošću kazni - ako vas ulove dok varate, autori će vam zabraniti pristup svim Call of Duty igrama - uključujući onima koje će tek izaći.

'Trajna suspenzija računa će se primjeniti na cijelu franšizu, uključujući CoD: Vanguard, sve prijašnje, trenutne i buduće naslove Call of Duty', piše u blogu. Također valja naglasiti da bi, premda još nije uveden u Vanguard i Warzone, Ricochet mogao stići tijekom prosinca zajedno s novom mapom za Warzone.