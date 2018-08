Brojni PlayStation hitovi u ljetnoj rasprodaji do 22. rujna

Sony je odlučio gejmerima ponuditi svoje najveće hitove po više nego prihvatljivoj cijeni u sklopu ljetne rasprodaje. Pored velikog komercijalnog uspjeha, ove igre povezuju i (prilično) snižene cijene

Ugrabite priliku

Čisto da dobijete ideju kakve igre možete kupiti, spomenimo hitove poput Gran Turisma Sport, Shadow of The Colossusa, The Crewa 2, Assassin's Creed Originsa i mnogih drugih. Premda su zagriženi fanovi Sonyjeve konzole vrlo vjerojatno već omastili brk kupivši igru koju si do nedavno nisu mogli priuštiti, vrijedi naglasiti kako je rasprodaja još u jeku te da, ukoliko kupujete novi PlayStation ili obnavljate kolekciju igara, ova akcija pruža priliku za veliku uštedu.

Više informacija, kao i cjeloviti popis igara možete pronaći u sklopu službenog dućana Sony PlayStation Store. Akcija traje do 22. rujna, stoga požurite prije nego što cijene opet porastu!