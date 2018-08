Djeca lakše podliježu utjecaju robota, a ni odrasli nisu baš imuni...

Razvoj moderne tehnologije, robotike i umjetne inteligencije mijenja navike i stvara nove društvene norme, otkrilo je istraživanje britanskih i njemačkih znanstvenika. Oni su proveli eksperiment koji je pokazao da djeca manje od odraslih sumnjaju u rješenja ili odluke robota. No znanstvenici zaključuju kako primjena umjetne inteligencije u obrazovanju ne mora nužno biti loša stvar

Časopis Science Robotics objavio je studiju koja potvrđuje kako su djeca podložna utjecaju robota. Britanski i njemački znanstvenici koji su došli do tog zaključka, smatraju da su roboti i umjetna inteligencija (AI) integrirani u životni prostor imaju sve više utjecaja na ljude, pogotovo djecu.

Studija je nastala na temeljima Aschovovog eksperimenta koji pojašnjava teoriju društvene prilagodbe. Eksperiment se sastoji od niza testova koje je 1951. godine proveo poljski psiholog Solomon Asch i ilustrira kako društvene norme mogu utjecati na ljude do točke u kojoj će svi početi poricati i najočitije činjenice.

Znanstvenici ove studije kreirali su takav eksperiment, ali s robotima umjesto ljudi.

'To je tako zgodan mali eksperiment pa smo pomislili – ponovimo to, ali s robotima', rekao je Tony Belpaeme, profesor robotike na Sveučilištu u Plymouthu i koautor rada. I upravo su to i učinili, testirajući najprije grupe odraslih, a zatim i djecu.

Rezultati su pokazali da odrasli nisu pratili primjer robota, djeca su bila mnogo otvorenija prema takvom ponašanju.

'Kad su djeca bila sami u sobi, bila su vrlo dobra u zadatku, ali kada su roboti ušli u priču i dali im krive odgovore, djeca su vjerovala robotima i ponovila njihove tvrdnje', kaže Belpaeme.

'Rezultate kakve smo dobili kod skupine s odraslima smo i očekivali. Roboti koji smo koristili ne izgledaju dovoljno kao ljudi da bi bili utjecajni – previše izgledaju poput igračaka', dodao je.