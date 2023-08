Brinete li se kako treba o vašoj grafičkoj kartici? Evo što trebate znati

Najlakše ćete ažurirati softver za grafičku karticu pomoću službenog uslužnog programa proizvođača vaše grafičke kartice. Najčešće će to biti AMD ( Software Adrenalin ) ili Nvidia ( GeForce Experience ).

Što je softver ažurniji, to bolje. Stoga uvijek koristite najnovije upravljačke programe za grafičku karticu. Isto vrijedi za operativni sustav Windows, platformu Steam i vaše igre.

Ako želite ići korak dalje, možete nadograditi sustav hlađenja, tako što ćete povećati brzine ventilatora već instaliranih u kućištu (provjerite popis programa sustava kako biste provjerili možete li to učiniti) ili postaviti vanjski rashladni sustav, posvećen isključivo grafičkoj kartici ili kućištem u cjelini.

Isto vrijedi i za protok zraka oko vašeg kućišta. Trebate dovoljno prostora za izlazak vrućeg zraka i protok hladnog zraka, a to znači da kućište računala držite na dobro prozračenom i sjenovitom mjestu u prostoriji.

Oba alata brinu se o preuzimanju upravljačkih programa i nude mnoštvo drugih značajki. Razmislite o dijeljenju snimaka zaslona, ​​dijagnostici grafičke kartice, optimizaciji za određene igre...

Obje aplikacije imaju poveznicu na odjeljak upravljačkih programa s početnog zaslona i upozorit će vas ako koristite upravljačke programe koji su zastarjeli.

Ako želite doći izravno do upravljačkih programa, AMD i Nvidia imaju web portale za to.

Ako pak ne znate koju grafičku karticu koristite, desnom tipkom računalnog miša kliknite izbornik Start, odaberite Task Manager, zatim odaberite Performance pa GPU.

Izbjegnite uska grla

Jaka grafička kartica neće moći postići maksimum ako ju ostale komponente ne mogu pratiti. To se zove usko grlo i na to morate pripaziti bez obzira na to gradite li vlastito računalo ili kupujete unaprijed sastavljeno.

Nije uvijek lako otkriti jesu li prisutna uska grla. Jedna je opcija je učitavanje Task Managera (desnom tipkom miša kliknite dugme Start i odaberite Task Manager). Otvorite Performance i pogledajte koliko vaše različite komponente rade dok pokrećete igru.

Ako su vaš srredišnji procesor i memorija maksimalno pod opterećenjem dok grafička kartica radi na niskoj razini, možda imate problem s uskim grlom.

Možete i online doznati imate li grafičku karticu koja je predobra za ostatak vašeg sustava. Prosurfajte malo, otkrijte kakav hardver trebate uz grafičku karticu koju korisite.

U idealnoj istuaciji ovaj ćete problem riješiti nadogradnjom drugih komponenti. Ali, za to možda nećete imati dovoljno novca ili znati kako to napraviti.