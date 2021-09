Bliži se Idea Knockout 2021: 'Odabrani timovi su fenomenalni i potpuno je nemoguće predvidjeti koji će nokautirati konkurente'

Stotinjak timova prijavilo se na ovogodišnji Idea Knockout, a njih 15 bori se, međuostalim, za put u Las Vegas

Iako pobjednike ovaj put vodimo u Las Vegas u nikad kompleksnijim okolnostima, prvi put organizirajući jedno takvo veliko, prekooceansko putovanje nakon što je počela pandemija, podrška koju smo dobili od partnera uvjerenih i u to da ćemo uspjeti i u to da Hrvatska ima što pokazati na CES-u nije nikada bila veća. S nama su, u ovom projektu, tako isključivo prvaci – svaki u svojoj industriji – poput Hrvatskog Telekoma, Algebre, Addiko Banke, Croatia osiguranja s brendom LAQO, Mastercarda te najbrže rastućeg brenda mobilnih uređaja na svijetu, Poco. Takvo golemo povjerenje u mlade poduzetnike i u njihove projekte s kojima će osvojiti američko tržište, bez da se zadnje dvije godine uopće moglo razmišljati o putovanju u SAD, nešto je što nas na osmom Idea Knockoutu ohrabruje da s ovim natjecanjem nastavimo još godinama dalje…

Koliko ima prijavljenih timova, što očekuje pobjednike?

Prijavljenih timova je bilo stotinjak, no selekcijom je odabrano njih 15 koji udovoljavaju svim kriterijima nastupa na Eureka Parku, startupaškom dijelu CES-a, najvećeg svjetskog tehnološkog spektakla. Svih 15 timova su – već i prije samog pitcha – na prvu loptu fenomenalni i potpuno je nemoguće predvidjeti koji će nokautirati konkurente. Onaj kojem to uspije, osvojit će dvije povratne avionske karte do Las Vegasa, šest noćenja u hotelu u Las Vegasu, putno osiguranje tijekom boravka u Americi, dva mobilna telefona Poco F3, nastup na Bug Future Showu 2022 i – ono najvažnije – izlagački štand na CES-u 2022, koji će se održati u siječnju 2022. godine u Las Vegasu.