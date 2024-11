Game Awards 2024 je pred vratima: Astro Bot i Final Fantasy 7 Rebirth predvode nominacije

Osim Silent Hilla 2, sve ove igre su nominirane za prestižnu nagradu Igra godine . Preostala dva kandidata u toj kategoriji su Black Myth: Wukong i Elden Ring: Shadow of the Erdtree . Potonji je proširenje prošlogodišnjeg pobjednika GOTY-a, što je izazvalo kontroverze, jer neki smatraju da DLC-ovi ne bi trebali konkurirati za glavnu nagradu .

PlayStation je ove godine dobio najviše nominacija, ukupno 16, dok su Square Enix i Xbox osvojili po 12. Sega je osvojila 11 nominacija, Bandai Namco sedam, a Nintendo šest.

Posebno je ohrabrujuće vidjeti da su mnoge odlične indie igre prepoznate. Među njima, Balatro očekivano ima jak nastup, ali nominacije su dobili i naslovi poput Neva, Indike, Animal Wella, Lorelei and the Laser Eyesa, UFO 50 i The Plucky Squirea. U kategoriji Najbolja adaptacija natječu se serije i filmovi poput Arcanea, Fallouta, Knucklesa, Like a Dragon: Yakuze i Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Javno glasanje za sve kategorije otvoreno je na službenoj stranici The Game Awards. Posebna nagrada Players’ Voice, koja je potpuno u rukama fanova, otkrit će svoje nominirane 2. prosinca. Sama ceremonija održat će se 12. prosinca, a osim nagrada, mnogi s nestrpljenjem očekuju velike najave i nove trailere za nadolazeće igre.