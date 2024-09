Bivši Appleov dizajner potvrdio: 'Radim na novom uređaju s OpenAI-jem'

I dalje nema puno detalja o projektu, već ostaju samo nagađanja. Ive je navodno upoznao Altmana preko Briana Cheskog, izvršnog direktora Airbnba, a projekt financiraju sam Ive i Emerson Collective, tvrtka Laurene Powell Jobs.

Prema The New York Timesu, mogao bi prikupiti čak milijardu dolara do kraja godine, iako se ne spominje Masayoshi Son, izvršni direktor SoftBanka, kojeg se prošle godine povezivalo s ulaganjem od milijardu dolara u taj projekt.

Prema prošlogodišnjim navodima, Ive i Altman namjeravali su stvoriti uređaj koji pruža 'prirodnije i intuitivnije korisničko iskustvo' za interakciju s umjetnom inteligencijom. Dvojac se nadahnuo tehnologijom zaslona osjetljivog na dodir na izvornom iPhoneu, koja je pomogla revolucionirati interakciju ljudi s mobilnim internetom.