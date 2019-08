Bio jednom nuklearni fizičar koji je zapalio cigaretu eksplozijom atomske bombe. Evo što kaže legenda...

Ljudi su dosad na raznorazne načine palili cigarete, pa čak i let lampom, no ugledni fizičar Ted Taylor prvi se dosjetio iskoristiti nuklearnu eksploziju kako bi na poligonu u pustinji Nevade 1952. zapalio

Danas je teško pronaći pouzdane svjedoke koji bi potvrdili priču o 'atomskom upaljaču', ali čini se da je američki fizičar Ted Taylor prvi došao na tu suludu ideju. Tako barem tvrdi Richard L. Miller u svojoj knjizi 'Under the Cloud: The Decades of Nuclear Testing' (Pod oblakom: Desetljeća nuklearnih testiranja) u kojoj je ovaj događaj opisan prilično detaljno.