Bill Gates tvrdi kako nismo spremni za iduću pandemiju - ima i prijedlog

Pozvao je na formiranje 'vatrogasaca za pandemiju' jer vjeruje kako bi svijet mogao nespreman dočekati izbijanje idućeg velikog širenja zarazne bolesti

Suosnivač Microsofta godinama je među onima koji upozoravaju na prijetnju globalne pandemije. Još 2015. je održao TED Talk u kojem je naglasio kako je pandemija 'najveći rizik globalne katastrofe' s kojim se čovječanstvo susreće danas.

Zaklada Bill & Melinda Gates je od siječnja 2020. donirala više od dvije milijarde dolara za globalni odgovor na COVID-19. Prošlog svibnja Gates je objavio knjigu Kako spriječiti sljedeću pandemiju.

Prema podacima iz istraživanja kojeg je 2021. godine proveo Proceedings of the National Academy of Sciences, nakon analize izbijanja zaraznih bolesti u proteklih 400 godina otkriveno je kako postoji 38 posto vjerojatnosti da će se pandemija slična COVID-19 pojaviti tijekom nečijeg života – i da bi to moglo udvostručiti u narednim desetljećima.

Gates je ipak optimističan u pogledu globalnog zdravstvenog korpusa za hitne slučajeve - mreže zdravstvenih čelnika diljem svijeta osmišljene za promicanje suradnje između država.