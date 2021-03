Već godinama upozorava: Što nam je Bill Gates govorio o pandemiji prije, a što sada predviđa

Suosnivač Microsofta i filantrop već godinama upozorava na to kako nismo spremni za suzbijanje širenja zaraznih bolesti na globalnoj razini. Za to bi se, uvjeren je, trebali pripremati kao za rat

Prije šest godina Bill Gates popeo se na pozornicu konferencije Technology, Entertainment and Design u Vancouveru (Kanada) kako bi govorio o borbi protiv širenja zaraznih bolesti. Do tada je putem zaklade Bill and Melinda Gates već bio donirao milijune američkih dolara u te svrhe.

Svijetu je u to vrijeme svijetu bio zaprijetio virus ebole čije je širenje razmjerno brzo suzbijeno. Usprkos tom uspjehu suosnivač Microsofta nije bio optimističan.