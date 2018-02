Bill Gates otkrio koja je najbolja knjiga koju je ikad pročitao

Suosnivač i bivši šef Microsofta svoje poznije godine provodi baveći se filantropijom i čitajući knjige. Nedavno je naišao na književno djelo koje je toliko dobro da ga je Bill Gates jednostavno morao podijeliti sa svima nama

Bill Gates svoj osvrt na nedavno završenu knjigu započinje riječima 'Godinama govorim da je knjiga Better Angels of Our Nature najbolja knjiga koju sam u zadnjih deset godina pročitao. Ako bi ikome preporučao jednu knjigu koju treba pročitati - to bi bilo to. Autor djela Steven Pinker uspješno argumentira da živimo u najmirnijem vremenu u povijesti čovječanstva.'

Fenomenalna knjiga

Gates ovaj uvod koristi kako bi čitatelju obratio pažnju na Enlightenment Now odnosno Prosvjetljenje Sada, najnoviju Pinkerovu knjigu koja po njemu 'nadmašuje Najbolje Anđele'. Štoviše, Gates se koristi slengom i kaže da Prosvjetljenje Sada ostavlja dojam poput Najboljih Anđela na steroidima.

Enlightenment Now prati povijest nasilja kroz povijest i primjenjuje pravila Najboljih Anđela kako bi prikazao petnaest različitih mjera napredovanja ljudske civilizacije.