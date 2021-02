Bill Gates o najvećem problemu za čovječanstvo: Borba protiv Covida je u usporedbi s ovim - vrlo lak posao

Rješavanje klimatske krize bit će 'najveća stvar koju je čovječanstvo ikad napravilo' kaže suosnivač Microsofta i autor knjige 'Kako izjeći klimatsku katastrofu'

'Moramo privatnom sektoru jasno dati do znanja da želimo zelene proizvode' nastavio je. Upravo taj potez tražit će masivnu investiciju u razvoj i istraživanje, kao i podršku za stvaranje novih tržišta i tehnologija što će, u drugu ruku, smanjiti cijene novih proizvoda.

'Vlade moraju pokrenuti inovacijsko nastojanje kakvo svijet do sad nije vidio. One moraju napraviti prvi korak' komentirao je Gates. Ekonomski sustav u ovom trenutku ne računa na posljedice niti cijenu korištenja fosilnih goriva. Većini uopće nije jasna magnituda štete koju stvaramo zagađenjem uzrokovanim izgaranjem benzina u autu ili ugljena u kućanstvu - zato vlade jednostavno moraju intervenirati.

Gates se tijekom razgovora koncentrirao na priču o novim tehnologijama koje bi nam mogle pomoći. Obnovljivi izvori energije poput vjetra i sunčeve energije mogu nam pomoći pri 'dekarbonizaciji' energetske industrije, no problem je što proizvodnjom električne energije obuhvaćamo manje od trećine svekupnih emisija.

'Nikad u povijesti čovječanstva nismo govorili o promjeni poput one koju planiramo napraviti tijekom idućih trideset godina.' Ovakvo što, kaže Gates, nema presedana. Svake godine u atmosferi završi 51 milijarda tona plinova staklenika, a cilj nam je doći do nule, što znači smanjiti emisije na razinu gdje se ostatak plinova 'izravna' apsorpcijom koju se, primjerice, može postići sađenjem drveća koje ugljični dioksid upija kroz listove.

Gates tvrdi da je uvijek stajao iza ideje podrške za 'osnovnom ulogom vlade u polju pravde, transporta, obrazovanja i znanstvenog istraživanja'. On inzistira da neće biti moguće izbjeći katastrofu, pogotovo kod zemalja blizu ekvatora, bez intervencije vlada diljem svijeta. Republikanci u SAD-u jednostavno moraju shvatiti važnost borbe protiv klimatskih promjena, oštro je komentirao Gates.

Treba nam jak i kontiuiran razvoj od oko 30 godina pri kojem će se promijeniti način poslovanja - što u infrastrukturi, što u regulaciji tržišta'.

Smanjenje potrošnje nije rješenje?

Smanjenje potrošnje - što goriva, što hrane i sirovina, neće riješiti problem. 'Indija će morati proizvesti stanove i kuće, omogućiti rasvjetu i povećati proizvodnju klima uređaja, što znači da od smanjenja potražnje neće biti skoro ništa. Ono što treba napraviti, tvrdi, je pojačati politički pritisak - tražiti od vlade da napravi pravu stvar i uz pomoć potrošača inzistirati da to naprave i kompanije.

'Ako kupite električni automobil ili hamburger od supstituta za meso, izravno pomažete industriji jer pokazujete interes u nove vrste proizvoda'.

Sve velike riječi susrele su se s kritikom novinara koji ga je pitao zašto se Gates sam ne drži svojih prijedloga. Podsjetimo, milijarder filantrop leti u privatnom mlažnjaku koji, Gates tvrdi, koristi biogoriva, a nedavno se pridružio i u dražbi za kupnju jedne od najvećih privatnih zračnih kompanija na svijetu. Pitanje je, stoga, koliko su ti potezi prihvatljivi ako iza njih stoji autor knjige o radikalnoj borbi protiv klimatskih promjena.

'Micanje zrakoplova nema smisla' odgovorio je Gates. 'Takva vrsta sirove eliminacije neće nas dovesti nigdje - alternativna goriva za zrakoplove ne koštaju više od običnih, a imaju dramatično smanjenu emisiju plinova. Rješenje bi bilo koristiti biogoriva, električni pogon ili možda čak vodik'.

Gates je zabrinut da će njegov pokušaj razgovora o klimatskim promjenama uzrokovati novi val kontroverze. 'Želim se usredotočiti na ideje o zelenim poticajima u raspravi koja će se održati uz Glasgowu ovog listopada.'

Na mladima svijet ostaje

Nalazimo se u ključnom trenutku globalne debate o klimatskim promjenama, rekao je Gates. Mlada generacija, prema njemu, vrlo često sebe opisuje kao one koji snose 'moralnu odgovornost' da donesu promjene. 'Tu energiju sad moramo usredotočiti na prave promjene koje će s vremenom napraviti razliku, no to neće biti lako'.

'Iskreno se nadam da ćemo imati malo više sreće pri razvoju inovativnih novih tehnologija koje donose odgovore na teška pitanja'. Unatoč zabrinjavajućim okolnostima, Gates je i dalje optimističan: 'Vidio sam to puno puta i, znate, inovacija nas ponekad zna jako pozitivno iznenaditi'.