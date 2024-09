Bijeg od Googlea i neki novi trendovi: Kako internet pretražuje generacija Z

Tražite nešto na internetu? Nemojte to guglati - potražite to na TikToku. Mladi ovih dana napuštaju Google u korist društvenih medija i drugih neortodoksnih načina online istraživanja.

RETRO JE OPET IN

Na platformama kao što je TikTok, potraga za kuhinjskim receptom, DIY projektom ili preporukama restorana daje stotine, ako ne i tisuće videozapisa. Mladi ljudi, rekao je viši potpredsjednik Googlea Prabhakar Raghavan na konferenciji 2022., na društvenim mrežama traže 'mjesto za ručak' - 'oni ne idu na Google karte ili Pretraživanje'.

Do promjene je došlo dijelomično zato jer zoomeri više vjeruju kreatorima jer izgledaju autentično. Na TikToku 'vidite kako se osoba zapravo osjećala o tome gdje je jela', rekla je Nailah Roberts, 25, za The New York Times 2022. godine.

U 2016. godini samo je otprilike 40 posto Generacije Z reklo da koristi društvene medije kao primarnu metodu pretraživanja, ali u 2023. taj je broj skočio na 53 posto, izvijestio je Fortune, pozivajući se na podatke iz GWI Core.

Mlada generacija već se oslanja na društvene aplikacije kao što je TikTok kao primarni izvor vijesti, oslanjajući se na svoje omiljene influencere da ih informiraju o svjetskim događajima ili velikim trenucima pop kulture, signalizirajući promjenu u načinu na koji korisnici konzumiraju medije, piše New York Post.