Iz ureda im puca najljepši pogled u Osijeku, a biznis im seže do vojnih baza na sjeveru Švedske: Upoznajte mladiće iz Barragea, firme koja planira IT preporod Slavonije

Startali su u blockchain industriji te razvili svoje poslovanje u tri segmenta. Fokus su stavili, kako će sami najjednostavnije reći, na uslužnu djelatnost. Feđa Ivanšić i Ivan Rimac, samozatajni dvojac ispred osječke IT tvrtke Barrage, u razgovoru za tportal otkrili su na kakvom projektu rade u Švedskoj i zašto su otvorili ured u Našicama, a s takvom praksom planiraju nastaviti u nekim drugim slavonskim gradovima

Sada je to IT firma koja se vrti oko stotinu zaposlenih. Ured im je trenutno smješten na 11. katu osječkog Eurodoma, odakle puca najljepši pogled prema Baranji . Više i ne moraju loviti zaposlenike na taj pogled, jer im u posljednje vrijeme stiže sve više upita preko LinkedIna, ali i ostalih mreža.

Ondje je na terenu oko 30 Barrageovih ljudi, svi odreda iz slavonsko-baranjske regije. Izmjenjuju se svakih 45 do 60 dana da bi se odmorili.

'Definitivno smo dokazali da se na sjeveru može proizvesti hrana na održiv način', sažima Ivanšić projekt koji su realizirali.

'Računala se hlade usisavajući hladan zrak iz atmosfere, a izbacuju topao, pa dolazi do miješanja, čime se dobije povoljna temperatura za plastenik u kojem rastu biljke. To je proof of concept i kružna ekonomija jer trošimo struju, ostvarujemo određeni prihod s tim računalima, upuhujemo zrak u plastenike, a otpadom iz proizvodnje hrane hranimo ribe u ribnjacima, čijim se pak izmetom gnoji zemlja na kojoj rastu te biljke u plastenicima', opisao je.

Dok su na krajnjem sjeveru Europe okrenuti obnovljivim i održivim izvorima, u srcu slavonske ravnice razvijaju softverska rješenja po mjeri i koriste infrastrukturu koju su razvili. A nisu radili samo u Švedskoj, svoj trag Barrage je ostavio i na Islandu, u Kini, Kazahstanu, Venezueli, Argentini...

'Naš je fokus od početka bio na tehnologijama za Web3, odnosno blockchainu, čime smo se jako rano počeli baviti', vraća se na same početke Ivanšić dok Rimac ističe da 'posao kojim se bave zadire u gotovo svaku industriju'.

'Tri su glavne djelatnosti i sve su, hajdemo to tako reći, uslužne. Razvijamo softvere po mjeri korisnika jer je u današnje vrijeme sve digitalizirano, a to uključuje životni ciklus koji je jako širok. Prema željama korisnika ubadamo se u svaku od tih točaka. Vrlo često radimo i cjelokupan projekt isporuke softvera koji uključuje fazu istraživanja, zaključivanja, cost benefit analize i ispitivanja baze korisnika, nakon čega kreće osmišljavanje korisničkog sučelja, cijelo 'setapiranje' za razvoj softvera i tek onda počinje pravi softwer development', kaže Rimac, napominjući da se kao agencija nisu specijalizirali, ali su radili na dosta hardvera i mobilnih aplikacija i sve im je to jako važno.

'Sve radimo, kako se ono kaže, s dušom. Jako nam je važno da izazovemo wow efekt kod klijenta, da pronađemo nešto o čemu nije razmišljao, poboljšamo ono što želi napraviti. To je ono što nas sve gura dalje', opisuje nam Barrageovu poslovnu filozofiju Rimac.