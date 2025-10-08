Auro Domus ima genijalnu mobilnu aplikaciju koja će vam pomoći ostvariti financijske ciljeve – i potpuno je besplatna

brzo, sigurno i praktično

Ako vam je nedostajao alat koji će vam pomoći u upravljanju ulaganjima i ostvarivanju zacrtanih financijskih ciljeva, imamo odlične vijesti – Auro Domus je predstavio mobilnu aplikaciju Auro Domus Portfolio koja klijentima nudi dublji uvid u svijet investicijskih plemenitih metala – i to potpuno besplatno.

Ova genijalna aplikacija omogućuje ulagačima, kao i onima koji će to tek postati, da na jednom mjestu prate tržište zlata i srebra, obavljaju kupnje te planiraju i analiziraju svoje ulaganje – brzo, sigurno i praktično.

Preuzmite Auro Domus Portfolio aplikaciju

Mobilna aplikacija Auro Domus Portfolio zamišljena je kao vaš osobni centar za ulaganje u investicijsko zlato i srebro te pouzdani vodič kroz tržište plemenitih metala. Sada možete u svega nekoliko klikova obaviti kupnju plemenitih metala, istražiti potencijal ulaganja i pratiti vrijednost svoje investicije – sve na jednom mjestu. Auro Domus aplikacija dostupna je za besplatno preuzimanje u App Store i Google Play trgovinama na linku.

Pristup aplikaciji maksimalno je pojednostavljen. Preuzmite aplikaciju na svoj mobilni uređaj, registrirajte se i započnite s kreiranjem investicijskog portfelja. Za klijente koji su se ranije već registrirali na webshop, prijava u mobilnu aplikaciju je moguća s postojećim korisničkim podacima.

Jednostavno i sigurno kupujte investicijsko zlato

Uz Auro Domus Portfolio aplikaciju kupnja zlatnih i srebrnih poluga i kovanica nije samo jednostavna, već i sigurna. Pregledajte asortiman proizvoda i obavite kupnju iz udobnosti vlastitog doma, pratite isporuke i prethodne kupnje u svom portfelju te u svako doba imajte uvid u promjene cijena u stvarnom vremenu.

Pratite cijene u stvarnom vremenu

Ostanite ispred tržišta s izravnim ažuriranjima o cijenama zlata i srebra. Uvid u kretanje burze u stvarnom vremenu omogućuje praćenje fluktuacija cijena zlata, pomažući vam da pronađete najbolje vrijeme za kupnju ili prodaju.

Izračunajte dobit pomoću investicijskog kalkulatora

U Auro Domus Portfolio aplikaciji pronađite investicijski kalkulator namijenjen svim ulagačima koji već posjeduju zlato i žele precizno pratiti rast vrijednosti svoje imovine, kao i svim budućim ulagačima. Izračunajte koliko je rasla cijena zlata u prošlosti, pratite zaradu u realnom vremenu i lakše planirajte svoju financijsku budućnost.

Pratite novosti iz svijeta plemenitih metala

U rubrici Blog čekaju vas najnovije vijesti iz svijeta plemenitih metala. Saznajte novosti, naučite sve o faktorima koji utječu na kretanje cijena zlata, pratite analize stručnjaka i pronađite konkretne savjete za kreiranje i upravljanje investicijskim portfeljem.

Preuzmite Auro Domus Portfolio mobilnu aplikaciju već danas i zakoračite u svijet pametnih ulaganja za bezbrižnu budućnost!

