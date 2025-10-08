Auro Domus ima genijalnu mobilnu aplikaciju koja će vam pomoći ostvariti financijske ciljeve – i potpuno je besplatna

Ova genijalna aplikacija omogućuje ulagačima, kao i onima koji će to tek postati, da na jednom mjestu prate tržište zlata i srebra, obavljaju kupnje te planiraju i analiziraju svoje ulaganje – brzo, sigurno i praktično.

Preuzmite Auro Domus Portfolio aplikaciju

Mobilna aplikacija Auro Domus Portfolio zamišljena je kao vaš osobni centar za ulaganje u investicijsko zlato i srebro te pouzdani vodič kroz tržište plemenitih metala. Sada možete u svega nekoliko klikova obaviti kupnju plemenitih metala, istražiti potencijal ulaganja i pratiti vrijednost svoje investicije – sve na jednom mjestu. Auro Domus aplikacija dostupna je za besplatno preuzimanje u App Store i Google Play trgovinama na linku.

Pristup aplikaciji maksimalno je pojednostavljen. Preuzmite aplikaciju na svoj mobilni uređaj, registrirajte se i započnite s kreiranjem investicijskog portfelja. Za klijente koji su se ranije već registrirali na webshop, prijava u mobilnu aplikaciju je moguća s postojećim korisničkim podacima.

Jednostavno i sigurno kupujte investicijsko zlato

Uz Auro Domus Portfolio aplikaciju kupnja zlatnih i srebrnih poluga i kovanica nije samo jednostavna, već i sigurna. Pregledajte asortiman proizvoda i obavite kupnju iz udobnosti vlastitog doma, pratite isporuke i prethodne kupnje u svom portfelju te u svako doba imajte uvid u promjene cijena u stvarnom vremenu.

Pratite cijene u stvarnom vremenu

Ostanite ispred tržišta s izravnim ažuriranjima o cijenama zlata i srebra. Uvid u kretanje burze u stvarnom vremenu omogućuje praćenje fluktuacija cijena zlata, pomažući vam da pronađete najbolje vrijeme za kupnju ili prodaju.