Astronomi objasnili kako je došlo do polarne svjetlosti i što očekivati dalje

Tvrdi da možemo očekivati još ovakvih događa, ako ne bude previše oblačno. 'Štete za Zemlju nema, nekad ometaju signale ili dolazi do kvarova na električnim uređajima na zemlji, ali to je rijetkost', naveo je Radonić.

'Sunce stalno djeluje na zemljinu atmosferu i prije dva dana je bio snažan izbačaj gdje je Sunce izbacilo dio svoje atmosfere i to je stvorilo jednu magnetsku oluju koja je bila u interakciji sa Zemljinim magnetskim poljem. To se često događa u sjevernijim krajevima, jer te čestice najlakše ulaze u polarna područja', objasnio je Radonić za N1 .

Bori Štromar iz Astronomskog društva Beskraj rekao je za 24sata da je oluja još aktualna i da postoji mogućnost da ponovno vidimo polarnu svjetlost, ali ne toliko jako kao jučer, kad je najjača pojava bila oko 18.15 sati, pa ništa do 20 sati i onda opet nešto malo oko 23 sata.

'Ne možemo točno predvidjeti kada će to biti, hoće li oko 18 sati ili dva-tri sata kasnije, zato svakako moramo pratiti obavijesti kako ne bismo propustili taj trenutak. Mogu naglasiti da kada pratimo treba obratiti pažnju na Kp-index koji označava jačinu oluje, on se kreće od 1 do 10 i ako kod nas dođe do 6 ili 7 onda je moguće da će se vidjeti pa možemo biti spremni', rekao je Štromar.

Slovenski mediji navode da bi se i danas poslijepodne polarna svjetlost ponovno mogla vidjeti.