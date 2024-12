Appleova inačica Street Viewa dostupna i na webu

Apple je pokrenuo Apple Maps za web prije pet mjeseci. Sad su mu dodali Look Around, vlastitu verziju Street Viewa koja omogućuje istraživanje okoline putem panoramskih slika prikupljenih automobilima opremljenim kamerama.

Look Around pokrenut je za mobilna i stolna izdanja Apple Mapsa 2019. godine. Ako želite pokrenuti Look Around na Apple Mapsu za web, kliknite sličicu dalekozora u gornjem desnom kutu zaslona.