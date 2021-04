Apple vrlo zadovoljan micanjem punjača iz pakiranja, objavili impresivne brojke

Američki proizvođač je micanjem punjača iz kutije popularnog uređaja povećao zaradu i spasio okoliš. Kompanija projicira da je odstranjivanjem komponente dugoročno uštedila oko 870.000 tona metala

Bilo je i priče o M1 čipu koji je napravljen da bude energetski učinkovitiji, dok je korištenje procesora u Macu Mini smanjilo njegov ugljični otisak za 34 posto. Prebacivanjem na energetski učinkovitiji adapter za napajanje, kažu iz Applea, iPad osme generacije troši 66 posto manje energije od one koju zahtjeva rejting Energy Star. Kompanija je tijekom prošlih 12 godina smanjila potrošnju energije svojih uređaja za preko 70 posto.

Nastojanja se protežu i do sustava dostave u kojem preko 110 dostavljača koristi 'čistu energiju'. 90 posto dostavljača je do prosinca prošle godine počelo koristiti tehnologiju koja smanjuje emisije usko povezane uz potrošnju panela - i to za preko 90 posto.

Izvješće također spominje nekoliko inicijativa o kojima već znamo, poput podatkovnih centara koji rade na obnovljivoj električnoj energiji, kao i nedavnoj investiciji od 200 milijuna dolara za izvlačenje ugljičnog dioksida iz atmosfere zarobljivanjem ugljika.