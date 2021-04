Android 12 mogao bi dobiti jako zanimljivu opciju, ali spominju se i neki problemi...

Najnoviji Android 12 navodno uvodi univerzalni koš za smeće sličan onom na stolnim računalima i laptopima, no čini se da nova značajka za sobom povlači neke od dugo zanemarenih mana Googleovog mobilnog operativnog sustava

Tisuću proizvođača, tisuću rješenja

Android je API za smeće dobio još u Androidu 11 gdje je operativni sustav skrivao podatke umjesto da ih je brisao, no stvar je u tome da se ta značajka zbilja rijetko koristila. Google se, prema izvoru, priprema podržati aplikaciju Files by Google, no izgleda da aplikacija do danas nije ponudila gore navedenu opciju.

Opcija koša za reciklažu svoje probleme povlači duboko iz same prirode Android sustava. Operativni sustav iz Googlea pri 'skrivanju' datoteke dodaje točku pred njezino ime te omogućava proizvođačima da brisanju i radu s datotekama pristupe na svoj način. Problem je, doduše, što aplikacije tih proizvođača možda neće podržavati Googleov novi API za smeće.

Kratka verzija: Android 12 i Google Files će podržavati slanje datoteka u smeće (i njihovu reciklažu), no to ne znači da će pravila slijediti ostale aplikacije na Androidu 12.



Vrlo težak zadatak

Implementacija značajke poput smeća ili koša za reciklažu na Androidu uključuje suradnju svih koji koriste ovaj softverski ekosustav. Zbog strukturiranja novih nadogradnji za Android, duboka ažuriranja sustava koja utječu na stotine proizvođača i programera zahtjevaju višegodišnju prilagodbu.



Na kraju krajeva, svi znamo koliko većina Android uređaja čeka novu verziju operativnog sustava. Na sreću, ostale značajke Androida 12 neće imati ovakve komplikacije. Vrlo je izvjesno da Google sprema velik broj uzbudljivih noviteta koji će oduševiti vlasnike njihovog operativnog sustava.