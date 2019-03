Apple sprema nešto veliko za kraj ožujka. O čemu se radi?

Jabučari su zakazali događanje tijekom kojeg će svijetu predstaviti novitete iz svoje ponude. Pročešljali smo nagađanja o čemu bi se moglo raditi

To, naravno, može značiti svašta, ali ponajviše se špekulira kako bi ekipa iz Cupertina napokon mogla ponuditi dugo najavljivan TV servis temeljen na pretplati. Tome u prilog idu šuškanja kako u Appleu razvijaju više od dvadeset originalnih TV serija i emisija, koje bi trebale novi servis učiniti privlačnijim. Uz vlastiti sadržaj novi bi servis trebao ponuditi mogućnost pretplate, poput Hulua i Amazona.

U pozivnicama koje su iz Applea odaslali medijima naveden je datum (ponedjeljak, 25. ožujka ) i mjesto događanja (dvorana Steve Jobs u Appleovom sjedištu) uz tekst It's showtime. (Vrijeme je za show.)

Ali, to što će biti predstavljen krajem ožujka ne znači kako će odmah biti i dostupan. Moguće je kako neće zaživjeti sve do ljeta, možda čak i do jeseni. Drugi Appleovi servisi, poput Apple Musica, uspješno koriste pretplatu kao model naplate.

Također se čuju govorkanja o novom modelu pretplate za aplikaciju Apple News, koji bi trebao omogućiti pristup većem broju časopisa i novina odjednom za jednu mjesečnu naknadu. Ta aplikacija ima 85 milijuna aktivnih korisnika mjesečno.

Apple je trenutno daleko od krize, ali pad prodaje iPhonea upućuje na to kako u toj tvrtci trebaju početi tražiti nove izvore prihoda. Servisi su tijekom prošlih 12 mjeseci činili 15 posto Appleovih prihoda, uz rast od 27 posto u odnosu na prethodno razdoblje, piše Motley Fool.

Nije isključeno ni kako će predstaviti nove proizvode - priča se o novim izdanjima iPada, iPada mini, iPoda, AirPodsa... - ali vjerojatnije je kako će ih ipak izdvojiti u zasebno događanje.