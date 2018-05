Apple nešto ozbiljno kuha: Udvostručili su broj samovozećih automobila

Od siječnja ove godine jabučari su povećali broj autonomnih vozila na 55. Još uvijek ih u vožnji nadziru ljudi vozači

Ta je nesreća dobar pokazatelj zašto ne treba pod svaku cijenu žuriti s testiranjem potpuno autonomnih vozila. Prije no što javnost može prihvatiti autonomna vozila kao pouzdana tvrtke koje ih proizvode moraju steći njeno povjerenje. Mogućnost kako će doći do kvara i ljudske pogreške nije mala. No, ako tvrtke prepoznaju probleme i razviju odgovarajuće preventivne mjere broj nesreća mogao bi značajno pasti.