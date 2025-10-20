Tportalova aplikacija u finalu nove regionalne nagrade!

Simbolično, Northern Star predstavlja 'sjevernjaču' industrije – orijentir prema kojem domaći mediji, oglašivači, agencije i tehnološki partneri mogu usmjeriti svoje djelovanje i suradnju, navode iz udruge.

HUDI Northern Star nagrada prvi je put uvedena ove godine s ciljem prepoznavanja pojedinaca i organizacija koji svojim radom i vrijednostima postavljaju standarde u digitalnom medijskom prostoru.

U uži izbor za prestižnu nagradu ušli su:

Tportal – projekt Tportal mobile app: inovativna mobilna aplikacija koja objedinjuje personalizirane vijesti, ekskluzivne HNL videoisječke u stvarnom vremenu te dnevnu igru Prebaci slovo, s ciljem jačanja povezanosti s postojećim čitateljima i privlačenja mlađe, digitalno orijentirane publike.

Agroklub – projekt ClientCentar@Agroklub: sustav razvijen za optimizaciju prodajnih i postprodajnih procesa, praćenje i analizu uspješnosti promotivnih kampanja te omogućavanje skalabilnog rasta i daljnjeg razvoja poslovanja.

Fikro – projekt Robotic editor assistant: napredni alat osmišljen kako bi novinarima i urednicima omogućio brže, jednostavnije i kvalitetnije stvaranje sadržaja uz podršku automatiziranih tehnologija.

'Svi finalisti istaknuli su se iznimnim doprinosom razvoju digitalne neovisnosti, inovativnim pristupima u kreiranju sadržaja te odgovornim poslovnim praksama koje jačaju povjerenje između medija, oglašivača i publike. Njihovi projekti pokazuju da je moguće graditi održiv digitalni ekosustav koji potiče kvalitetno novinarstvo, transparentnost i društvenu odgovornost', navode iz HUDI-ja.

Pobjednik prve HUDI Northern Star nagrade bit će proglašen 24. listopada 2025. na svečanoj dodjeli SoMo Borac nagrada u Mozaik Event Centru u Zagrebu, u sklopu jednog od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih digitalnim komunikacijama i kreativnoj industriji.

'Northern Star je naš način da istaknemo i nagradimo one koji svojim primjerom pokazuju kako digitalni medijski prostor može biti i održiv i neovisan. Čestitamo finalistima koji su već sada orijentir domaće digitalne scene i inspiracija za sve koji djeluju u ovom području', izjavio je direktor HUDI-ja Ozren Kronja.