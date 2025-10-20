Tportalova aplikacija u finalu nove regionalne nagrade!

Nakon ulaska među finaliste prestižne nagrade SoMo Borac 2025. u kategoriji Digital Design of the Year, tportalova aplikacija nominirana je i u novoj kategoriji - HUDI Northern Star nagradu, novo priznanje Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI) koje slavi projekte, inicijative i suradnje što doprinose neovisnosti, transparentnosti i inovativnosti hrvatskog digitalnog ekosustava
HUDI Northern Star nagrada prvi je put uvedena ove godine s ciljem prepoznavanja pojedinaca i organizacija koji svojim radom i vrijednostima postavljaju standarde u digitalnom medijskom prostoru.
Simbolično, Northern Star predstavlja 'sjevernjaču' industrije – orijentir prema kojem domaći mediji, oglašivači, agencije i tehnološki partneri mogu usmjeriti svoje djelovanje i suradnju, navode iz udruge.
U uži izbor za prestižnu nagradu ušli su:
Tportal – projekt Tportal mobile app: inovativna mobilna aplikacija koja objedinjuje personalizirane vijesti, ekskluzivne HNL videoisječke u stvarnom vremenu te dnevnu igru Prebaci slovo, s ciljem jačanja povezanosti s postojećim čitateljima i privlačenja mlađe, digitalno orijentirane publike.
Agroklub – projekt ClientCentar@Agroklub: sustav razvijen za optimizaciju prodajnih i postprodajnih procesa, praćenje i analizu uspješnosti promotivnih kampanja te omogućavanje skalabilnog rasta i daljnjeg razvoja poslovanja.
Fikro – projekt Robotic editor assistant: napredni alat osmišljen kako bi novinarima i urednicima omogućio brže, jednostavnije i kvalitetnije stvaranje sadržaja uz podršku automatiziranih tehnologija.
'Svi finalisti istaknuli su se iznimnim doprinosom razvoju digitalne neovisnosti, inovativnim pristupima u kreiranju sadržaja te odgovornim poslovnim praksama koje jačaju povjerenje između medija, oglašivača i publike. Njihovi projekti pokazuju da je moguće graditi održiv digitalni ekosustav koji potiče kvalitetno novinarstvo, transparentnost i društvenu odgovornost', navode iz HUDI-ja.
Pobjednik prve HUDI Northern Star nagrade bit će proglašen 24. listopada 2025. na svečanoj dodjeli SoMo Borac nagrada u Mozaik Event Centru u Zagrebu, u sklopu jednog od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih digitalnim komunikacijama i kreativnoj industriji.
'Northern Star je naš način da istaknemo i nagradimo one koji svojim primjerom pokazuju kako digitalni medijski prostor može biti i održiv i neovisan. Čestitamo finalistima koji su već sada orijentir domaće digitalne scene i inspiracija za sve koji djeluju u ovom području', izjavio je direktor HUDI-ja Ozren Kronja.
Što sve nudi tportalova aplikacija i kako je skinuti?
Tportalova aplikacija nudi brze i pouzdane vijesti uz multimedijski sadržaj, pregledno sučelje, ekskluzivni sažeci utakmica i golovi SuperSport HNL-a, zabavna igra, personalizirani sadržaj te mogućnost spremanja omiljenih tema i članaka ključne su značajke tportalove aplikacije. Razvijali smo je u suradnji s domaćim stručnjacima, dostupna je za uređaje s Androidom i iOS-om te je možete skinuti putem poveznice.
Tportalova aplikacija nudi personaliziran sadržaj: sami možete birati teme i kategorije koje vas najviše zanimaju, a aplikacija će vam automatski slati najnovije vijesti iz tih kategorija, bilo da je riječ o biznisu, techu, kulturi, lifestyleu, showtimeu ili sportu.
Korištenje aplikacije možete u potpunosti prilagoditi svojim preferencijama, među ostalim odabirom svijetlog ili tamnog načina rada, a tekstove možete listati strelicama lijevo/desno, po uzoru na iskustvo gledanja storyja na društvenim mrežama. Uz najvažnije vijesti, zanimljive priče, intervjue, komentare i ekskluzivan sportski sadržaj, nudimo zabavnu igru integriranu u aplikaciju. Riječ je o custom made igri 'Povuci slovo'.