Android usporava? Ove aplikacije stavite pod povećalo

Google Play Store nudi aplikacije za svaku namjenu i priliku, no to ne znači da ih morate sve imati na smartfonu. Štoviše, ako imate puno aktivnih aplikacija, postoji šansa da one usporavaju vaš Android smartfon. Ako koristite smartfon puno godina, velike su šanse da na njemu imate hrpu preuzetog softvera, od kojeg koristite samo par programa, dok ostali sakupljaju prašinu. U ovom vodiču ćemo proći kroz nekoliko tipova aplikacija koje biste trebali deinstalirati s vašeg uređaja.

Predinstalirani bloatware

Ako postoji jedna stvar koju biste trebali deinstalirati s vašeg uređaja, to je nepotrebni predinstalirani softver. Premda neke aplikacije koje dođu s telefonom znaju biti korisne, definitivno biste trebali deinstalirati one koje ne koristite. Vodite računa da različiti skinovi za Android dolaze s različitom količinom smeća. Neki su lakši - poput OxygenOS-a kojeg koristi OnePlus ili Googleovo Pixel UI-ja, dok drugi donose više toga poput Samsungovog One UI-ja i Xiaomijevog MIUI-ja. Također vodite računa da neke predinstalirane aplikacije za Android ne možete deinstalirati zato jer su integralni dio određenog skina.

Stare aplikacije koje su postale dio sustava

Android svake godine postaje sve bolji. Nekad davno smo morali preuzeti aplikacije kako bismo omogućili neke funkcije sustava, no sad velik broj njih više nije koristan zato jer ono što od njih tražimo možemo pronaći u samom sustavu. Riječ je o softveru za stvari poput svjetiljke, skenera QR kodova, sustava za snimanje zaslona, aplikacija za reprodukciju medija, zatamnjivače zaslona i tako dalje.

Tim rečeno, era specijaliziranih aplikacija nije gotova - ponekad će vam zbilja trebati specifičan softver za određenu namjenu, no ako vam ponestaje prostora an uređaju, stare aplikacije možete komforno izbrisati.

Stare aplikacije za produktivnost

Kao što je i slučaj sa gore spomenutom kategorijom, postoji šansa da na uređaju imate neke stare aplikacije za produktivnost. Njhihov posao danas dobro odrađuju programi poput Gmaila, Googl Keepa, Docsa, Sheetsa i tako dalje. Google, ako ga koristite (a vjerojtano to radite, pošto koristite Android), proizvodi izvrstan softver za produktivnost. Uz integraciju umjetne inteligencije u Workspace, sav njihov softver korisniji je nego ikad.