Tražite dobru igru za vikend? Ugrabite ove naslove potpuno besplatno

Epic Games je za ovaj vikend priredio čak pet besplatnih igara koje je u sklopu već uigrane promocije moguće ugrabiti preko njihovog dućana Epic Games Store

Epic Games Store ovog tjedna nudi čak pet besplatnih videoigara. Prva na listi je kompilacija Deponia: The Complete Journey , zbirci koja sadrži sva tri naslova iz serijala Deponia.

Druga igra je Ken Follett's The Pillars of the Earth, srednjovjekovna avantura koja prave povijesne likove koristi kao aktere u zanimljivoj priči punoj intrige.