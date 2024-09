Američkoj tvrtki kazna zbog baze podataka s fotografijama lica: 'Ovo zadire u privatnost'

Važno je da vlasti (jamče) sigurnost i da identificiraju kriminalce i tehnologija poput one prepoznavanja lica može im u tome pomoći, ali to zasigurno ne bi trebala raditi komercijalna tvrtka, a i nadležna tijela trebala bi je koristiti samo u krajnje iznimnim slučajevima, smatra Wolfsen.

'Clearview tvrdi da pruža usluge samo obavještajnim i istražnim službama izvan Europske unije', navodi nizozemski regulator. 'To je samo po sebi dovoljno loše', naglašava Wolfsen, 'i stvarno bi trebalo na tome i stati. Moramo vrlo jasno reći kada ćemo upotrebu takve tehnologije smatrati neprimjerenom', dodaje čelnik DPA u priopćenju.

'Policija bi, primjerice, trebala u takvom slučaju sama upravljati softverom i bazom podataka, uz stroge uvjete i pod budnim okom DPA i drugih supervizorskih tijela, poručuje čelnik nizozemskog regulatora. Ne koristite Clearview, upozorava Wolfsen. 'Clearview krši zakone pa je upotreba usluga Clearviewa nezakonita. Zato nizozemske organizacije koje koriste Clearview mogu od nizozemske DPA očekivati visoke kazne0, stoji u priopćenju.

Kompanija je 'ozbiljno' prekršila nekoliko odredbi europske direktive o zaštiti podataka (GDPR) budući da nije uopće smjela uspostaviti bazu podataka i da nije dovoljno transparentna, stoji u priopćenju nizozemskog regulatora.

Clearview ne informira dovoljno ljude čiji su podaci u bazi da koristi njihove fotografije i biometričke podatke, smatraju u DPA, naglasivši i da ljudi imaju pravo na pristup vlastitim podacima. 'To znači da Clearview mora ljudima pokazati koje podatke (...) o njima ima, ako to zatraže. No, Clearview ne surađuje u slučaju zahtjeva za pristupom', naglašavaju regulatori.

Napominju da su američkoj kompaniji naredili da prestane kršiti propise, zaprijetivši dodatnom kaznom od 5,1 milijun eura. Kompanija nije imala prigovora na odluku pa se neće moći žaliti na kaznu, ističu u DPA. Reuters nije odmah uspio kontaktirati američku tvrtku radi komentara.

Prošli tjedan nizozemski regulator kaznio je američku digitalnu platformu za usluge prijevoza Uber zbog slanja osobnih podataka europskih vozača u SAD, suprotno propisima EU-a. Uber je objavio da kaznu smatra neopravdanom i najavio je žalbu.